Disney Dreamlight Valley : Heure de sortie de la mise à jour « Whispers of the Wind » en France

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 08 avril 2026 à 15h58
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie, en France, de la mise à jour « Whispers of the Wind », débarquant le 8 avril 2026, sur Disney Dreamlight Valley.
Disney Dreamlight Valley : Heure de sortie de la mise à jour « Whispers of the Wind » en France
Mise à jour du 08/04 : La mise à jour est désormais disponible sur les versions Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 de Disney Dreamlight Valley.
Mise à jour du 08/04 : Selon de récentes informations partagées par Gameloft, notamment sur Twitter/X, la mise à jour arrive « un peu plus tard » sur les versions Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 de Disney Dreamlight Valley. Toutefois, nous n'en savons pas plus à l'heure actuelle.
Comme annoncé par les développeurs de chez Gameloft, le jeu de simulation Disney Dreamlight Valley va accueillir une toute nouvelle mise à jour majeure et gratuite au cours de ce mois d'avril 2026, et plus précisément le 8. Il s'agit, comme vous le savez probablement déjà, du patch nommé « Whispers of the Wind » en anglais. Comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses attendent avec grande impatience de découvrir les nouveautés introduites par cette mise à jour.

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D'ailleurs, sachez que nous vous précisons l'heure de sortie, en France, de la mise à jour « Whispers of the Wind » de Disney Dreamlight Valley, afin que vous soyez prêt pour son arrivée.

Heure de sortie de la mise à jour « Whispers of the Wind » en France de Disney Dreamlight Valley

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D'après l'historique des précédents patchs déployés sur le jeu de simulation de Gameloft et leur heure de sortie, la mise à jour majeure « Whispers of the Wind » de Disney Dreamlight Valley devrait se rendre disponible aux alentours de 15h (heure française), le 8 avril 2026. Cependant, notons que cela pourra prendre un peu plus de temps pour certaines plateformes. Cela a, effectivement, été le cas par le passé, notamment pour la version Nintendo Switch et Game Pass de Disney Dreamlight Valley.

À partir de ce moment-là, les joueurs et les joueuses pourront télécharger la mise à jour « Whispers of the Wind » de Disney Dreamlight Valley. Une fois le téléchargement terminé, il sera possible de lancer le titre et de se plonger dans les nouveaux contenus apportés. À l'heure où nous écrivons ces lignes, Gameloft n'a pas révélé de détails à propos du poids de cette nouvelle mise à jour majeure et gratuite.

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Résumé des nouveautés introduites par la mise à jour « Whispers of the Wind » de Disney Dreamlight Valley

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Si vous vous questionnez au sujet du contenu de la mise à jour majeure « Whispers of the Wind » de Disney Dreamlight Valley, voici un récapitulatif des nouveautés à venir avec ce patch gratuit :
  • Nouveau personnage à débloquer : Pocahontas.
  • Nouvelles quêtes d'amitié et récompenses liées à Pocahontas.
  • Nouveau bâtiment : la Grande Exposition d'Olaf.
  • Nouveau Star Path, qui comprend désormais les Récompenses du coffre-fort.
  • Nouvel événement.
  • Diverses améliorations et corrections.
Miniature vidéo

Rendez-vous donc le 8 avril 2026, en début d'après-midi, pour découvrir le contenu de la mise à jour « Whispers of the Wind » de Disney Dreamlight Valley. En guise de conclusion, rappelons que le titre est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox, Nintendo Switch ainsi que sur PC et Mac.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaires (5)

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Lilice (invité) Le 08/04/2026 à 19:31

Je n'ai pas la maj sur switch encore, est-ce qu'elle est retardée ?

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Lunila (invité) Le 08/04/2026 à 17:11

Ça y est, la MAJ fonctionne

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40393 (invité) Le 08/04/2026 à 16:30

Sur switch toujours pas possible de faire la mise a jour es normal ?

Avatar Clémence
Clémence Le 08/04/2026 à 15:59

La mise à jour est légèrement retardée sur les versions Switch et Switch 2 de Disney Dreamlight Valley, selon les dernières informations partagées par Gameloft.

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Mouchu dudu (invité) Le 08/04/2026 à 15:21

Votre mise à jour ne fonctionne pas