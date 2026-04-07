Disney Dreamlight Valley : Heure de sortie de la mise à jour « Whispers of the Wind » en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie, en France, de la mise à jour « Whispers of the Wind », débarquant le 8 avril 2026, sur Disney Dreamlight Valley.

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Heure de sortie de la mise à jour « Whispers of the Wind » en France de Disney Dreamlight Valley

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Résumé des nouveautés introduites par la mise à jour « Whispers of the Wind » de Disney Dreamlight Valley

Nouveau personnage à débloquer : Pocahontas.

Nouvelles quêtes d'amitié et récompenses liées à Pocahontas.

Nouveau bâtiment : la Grande Exposition d'Olaf.

Nouveau Star Path, qui comprend désormais les Récompenses du coffre-fort.

Nouvel événement.

Diverses améliorations et corrections.

Comme annoncé par les développeurs de chez Gameloft, le jeu de simulation. Il s'agit, comme vous le savez probablement déjà, duen anglais. Comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses attendent avec grande impatience de découvrir les nouveautés introduites par cette mise à jour.D'ailleurs, sachez que nous vous précisons, afin que vous soyez prêt pour son arrivée.D'après l'historique des précédents patchs déployés sur le jeu de simulation de Gameloft et leur heure de sortie,. Cependant, notons que cela pourra prendre un peu plus de temps pour certaines plateformes. Cela a, effectivement, été le cas par le passé, notamment pour la version Nintendo Switch et Game Pass deÀ partir de ce moment-là, les joueurs et les joueuses pourront télécharger. Une fois le téléchargement terminé, il sera possible de lancer le titre et de se plonger dans les nouveaux contenus apportés. À l'heure où nous écrivons ces lignes, Gameloft n'a pas révélé de détails à propos du poids de cette nouvelle mise à jour majeure et gratuite.Si vous vous questionnez au sujet du contenu de, voici un récapitulatif des nouveautés à venir avec ce patch gratuit :Rendez-vous donc le 8 avril 2026, en début d'après-midi, pour découvrir le contenu de. En guise de conclusion, rappelons que le titre est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox, Nintendo Switch ainsi que sur PC et Mac.