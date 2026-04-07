Disney Dreamlight Valley : MàJ Whispers of the Wind du 8 avril 2026, patch notes et détails

Disney Dreamlight Valley : MàJ Honeyglow Woods du 8 juillet 2026, patch notes et détails
Retrouvez le patch notes et les détails de la mise à jour Honeyglow Woods, déployée le 8 juillet 2026, de Disney Dreamlight Valley.
Patch notes de la mise à jour Whispers of the Wind de Disney Dreamlight Valley
Nouveaux contenusPour lancer les événements de « Whispers of the Wind », vous devrez avoir débloqué Moana dans votre Vallée, ainsi que les biomes Forêt du Courage et Plage Enchantée.
- Avec l'aide d'un autre aventurier des mers, vous suivrez des feuilles tourbillonnantes jusqu'à une île mystérieuse, où vous reconstituerez des souvenirs pour faire venir Pocahontas dans votre Vallée !
- Pocahontas ramènera son propre Yehakin dans votre Vallée et vous aidera à tout apprendre sur le phénomène fantaisiste de la Lueur de la marée lunaire qui transforme les océans.
- Après l'avoir aidé à organiser une Célébration céleste, vous utiliserez la lueur des étoiles pour fabriquer un appât spécial et accueillir un nouveau compagnon : Meeko !
- Faites grandir votre niveau d'amitié avec Pocahontas en accomplissant ses quêtes et débloquez de superbes récompenses d'amitié supplémentaires, comme son ensemble de vêtements emblématique.
- Célébrez vos progrès dans la Vallée à la Grande Exposition d'Olaf, un nouveau lieu qui présente des objets issus de tous les biomes de la Vallée.
- Plongez dans la mode inspirée de la Nature avec le nouveau Star Path. Débloquez de nouveaux meubles luxuriants et liez-vous d'amitié avec Hermit Garden Turtle, votre compagnon !
- Cette mise à jour introduit également les Récompenses du coffre-fort, une nouvelle fonctionnalité du Star Path qui vous permet de gagner des récompenses sélectionnées parmi les Star Path précédents en accomplissant des tâches quotidiennes.
- Du 29 avril au 19 mai, explorez l'événement Troves of Treasure pour découvrir de nouvelles énigmes et de nouvelles récompenses.
Grand Exposition d'OlafPour accéder à cette fonctionnalité, vous devez avoir débloqué Olaf, du film La Reine des Neiges de Disney.
Bienvenue à la Grande Exposition d'Olaf ! Un nouvel endroit où vous pourrez revivre votre expérience Disney Dreamlight Valley et exposer votre superbe collection !
- En entrant dans la Grande Exposition, vous vous retrouverez dans un hall impeccable, agrémenté d'une réplique miniature de la Vallée. Vous y trouverez votre hôte, Olaf, ainsi que diverses portes menant à des salles d'exposition présentant différentes expositions.
- Chaque salle correspondra à un biome spécifique de votre Vallée dans le jeu de base. À son inauguration, la Grande Exposition comportera deux salles : la Prairie Tranquille et la Plage Enchantée. D'autres salles seront ajoutées lors de futures mises à jour.
- Chaque salle comprendra trois grandes expositions : un diorama narratif, un aquarium paisible et un habitat animé. Une fois débloquées, vous pourrez enrichir ces expositions et les débloquer pour votre propre Vallée !
- Diorama :
- Pour le débloquer, vous devrez exposer une collection de fleurs propre à chaque biome.
- Vous pourrez ensuite remplir les panneaux de plans afin d'ajouter des éléments narratifs propres à chaque biome à un diorama.
- Aquarium :
- Pour le débloquer, vous devrez exposer une collection de gemmes propres à chaque biome.
- Vous pourrez ensuite remplir un aquarium avec des poissons spécifiques à chaque biome.
- Habitat :
- Pour le débloquer, vous devrez exposer une collection d'aliments spécifiques à chaque biome.
- Vous pourrez ensuite remplir un habitat avec des compagnons spécifiques à chaque biome.
- Nous sommes ravis d'avoir enfin un endroit dans la Vallée où vous pouvez exposer vos collections et consulter vos succès !
Améliorations
Performance
- Dans cette mise à jour, Disney Dreamlight Valley bénéficiera d'un gain de 5 images par seconde supplémentaires sur Nintendo Switch ! Cela signifie que les joueurs dont les Vallées sont les mieux décorées verront leur fréquence d'images augmenter jusqu'à 20 % grâce à ces optimisations.
Star Path
- Récompenses du coffre-fort du Star Path :
- Ces tout nouveaux chemins de récompenses s'ajouteront à ceux qui existent déjà !
- Les récompenses disponibles dans le Coffre seront composées d'anciennes récompenses du Star Path que vous auriez pu manquer.
- Si vous possédez déjà une récompense spécifique du Coffre, celle-ci sera signalée comme telle et vous recevrez à la place un coffre rouge aléatoire.
- Les joueurs avec le Star Path Premium auront accès à des récompenses supplémentaires du Coffre, qui sont des versions revisitées des récompenses précédentes.
- Les récompenses du Coffre se débloquent de manière linéaire et ne nécessitent que l'accomplissement de tâches quotidiennes.
- Pour chaque série de trois tâches quotidiennes accomplies, vous débloquerez une récompense du Coffre.
- Récompenses du Star Path :
- Le sous-menu « Récompenses bonus » a été supprimé.
- Les récompenses bonus sont désormais visibles dans l'écran général « Récompenses ». Ces récompenses ont été mises en évidence afin de se distinguer visuellement des récompenses classiques.
- L'écran « Récompenses » comprend désormais également un bouton pour afficher/masquer la grille, le type de récompense et les balises DreamSnaps pour tous les aperçus de récompenses.
Fabrication
- Menus des stations d'artisanat et de démontage :
- Les menus des stations d'artisanat et de démontage utilisent désormais les mêmes catégories que le menu d'ameublement et le menu de livraison de la boutique de Picsou.
- Nous avons également ajouté des sections dédiées aux recettes d'artisanat de quêtes et d'événements.
- Nous avons ajouté des fonctions de recherche et des filtres à ces deux menus.
Décoration
- Sélection de mode de groupe :
- À l'extérieur : taille augmentée de 50 %.
- À l'intérieur : taille augmentée pour pouvoir couvrir les pièces les plus grandes (environ+130 %).
- Nous avons également amélioré la visibilité de la zone de sélection au-dessus de l'eau.
- Catégories Clôtures et chemins :
- Certaines modifications ont été apportées aux éléments des catégories Clôtures et chemins afin de refléter plus fidèlement les systèmes de clôtures et de chemins.
Divers
- Boutique de Picsou :
- À partir de cette mise à jour, vous pourrez découvrir de nouveaux vêtements raffinés dans la boutique de Picsou, tels que : Blue and White Cottage Dress, Violet Ombre Strapless Gown, Violet Ombre Sleeved Gown, Jewel-Toned Cottage Dress et plus.
- De nouveaux meubles sont également disponibles dès que Pocahontas aura rejoint votre Vallée !
- Écran de récompenses :
- Nous avons revu les animations qui s'affichent lorsque vous récupérez des récompenses dans le jeu !
Changements et corrections
- Correction d'un problème dans la quête « The Trial of Virtue » où il pouvait ne pas être enregistré que le chevalier et le dragon étaient dans la bonne position.
- Après chargement dans la vallée, l'étape consistant à placer des meubles dans « The Trial of Virtue » ne progresse plus automatiquement, il faut désormais rentrer à nouveau dans la zone de l'épreuve pour continuer.
- Correction d'un problème dans la quête « An Alarming Development » où les réveils n'étaient pas reconnus comme présents dans l'inventaire.
- Correction d'un problème dans la quête « Ghost Town » où le jeu pouvait se figer en parlant à Picsou.
- Correction d'un problème dans la quête « You Have Mail! » où il était possible de rester bloqué à l'étape « Water the Mini Boutique in Daisy's House ».
- Correction d'un problème dans la quête « Trouble in Paradise » où il était impossible de donner des Mochas à Daisy.
- Correction d'un problème dans « The Great Blizzard » où la progression de la quête était bloquée à cause de l'« Ice Sculpture Flower » affichée comme un objet cassé dans l'inventaire.
- Correction d'un problème dans la quête « The Decay of Fashion » où il était demandé de collecter des matériaux pour réparer la tour de cloche même après sa construction.
- Correction d'un problème dans la quête « Guts & Glory » où Hades ne se déplaçait pas lors de l'étape où il faut le suivre.
- Correction d'un problème dans les quêtes du royaume « Lady and the Tramp » où Lady retournait dans l'allée après avoir suivi la piste olfactive jusqu'à Clochard.
- Correction d'un problème dans les quêtes du royaume « Lady and the Tramp » où il pouvait être difficile de parler à Lady car elle restait bloquée à une position précise.
- Correction d'un problème où certaines icônes d'objets de quête étaient manquantes dans les quêtes du royaume « Beauty and the Beast ».
- Correction d'un problème où l'écran clignotait et pouvait bloquer le joueur en quittant le mode Édition.
- Correction d'un problème lors de l'utilisation du mode Groupe sur des objets contenant une sous-grille.
- Correction d'un problème avec le mode Groupe où le curseur était décalé lors de la sélection d'objets.
- Correction d'un problème où les coffres rouges donnaient des objets d'extension même sans posséder l'extension.
- Correction d'un problème où le compagnon Pluto ne lançait pas automatiquement son animation de célébration près des Pet Playgrounds (Pinwheel, Companion Ball) et du Fuzzy Pet Feeder.
- Correction d'un problème où certains objets fabriqués apparaissaient incorrectement dans le catalogue de Picsou.
- Correction d'un problème empêchant l'achat des plans d'Eric à cause de l'erreur « NoPriceForItem ».
- Correction d'un problème où le bouton pour suivre toutes les tâches devait être maintenu beaucoup plus longtemps dans la section Tâches quotidiennes que dans la section classique.
- Correction d'un problème dans le menu DreamSnaps où la fenêtre Check submission/Vote Now pouvait se déclencher en même temps que la liste déroulante s'ouvrait ou se fermait.
- Correction d'un problème où les variantes de lampadaires Wrought Iron Streetlamp avaient des tailles de grille différentes.
- Correction d'un problème où le banc de serre pouvait être utilisé sous la structure Stained Glass Greenhouse Frame alors qu'ils appartiennent au même ensemble.
- Correction d'un problème où l'avatar n'avait aucune collision avec le banc de piano dans la maison de Lady et Clochard.
- Correction d'un problème où certains objets n'étaient pas interactifs lorsque le joueur était à cheval.
- Correction d'un problème où certains meubles ne pouvaient pas être sélectionnés en mode Groupe.
- Correction d'un problème empêchant de regrouper des stands et plusieurs bâtiments ensemble.
- Correction d'un problème sur PlayStation provoquant parfois un crash avec le code d'erreur CE-34878-0.
- Correction d'un problème de mémoire pouvant entraîner des crashs sur PlayStation 4.
- Correction d'un problème dans le royaume « Lady and the Tramp » où le rayon d'interaction de la table dans l'allée était trop petit.
- Correction d'un problème où le casque Arendellian Riding Helmet pouvait rendre l'avatar chauve.
- Correction d'un problème où le tapis Green Hideout Rug ne correspondait pas à son icône.
- Correction d'un problème où l'objet Potted Palm devenait invisible.
- Correction d'un problème où le chemin Slate Stone Path n'avait pas d'icône dans la station de désassemblage.
- Correction d'un problème où le Rainbow Rose Glass Breezeway apparaissait dans la catégorie Crafting du menu Collection mais pas dans le menu Crafting.
- Correction d'un problème dans le menu Collection où les indicateurs de raccourcis lors de la visualisation d'une photo dans la galerie étaient étirés.
- Correction d'un problème dans l'interface Star Path où il n'était pas indiqué qu'il fallait maintenir la touche T pour suivre toutes les tâches.
- Correction d'un problème où certains objets de la collection Alice in Wonderland apparaissaient comme verrouillés dans le menu de livraison de Picsou.
- Correction d'un problème où la boîte de texte était trop sombre lors du changement de nom du Forgotten.
- Correction d'un problème où le cou et les épaules de l'avatar masculin présentaient des artefacts visuels avec le costume Giselle.
- Correction d'un problème où le pantalon Stylish Sailor Pants présentait des problèmes visuels sur l'avatar masculin.
- Correction d'un problème où la tenue Lady Edwardian Ensemble entrait en conflit avec tous les colliers internes.
- Correction d'un problème sur Apple Arcade où l'option de rejouer était disponible sur écran tactile alors que le puzzle de quête n'avait pas encore été terminé une première fois.
- Divers correctifs de traduction.
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