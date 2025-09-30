Disney Dreamlight Valley : Heure de sortie de la mise à jour « Return to Beast's Castle » en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie, en France, de la mise à jour « Return to Beast's Castle », débarquant le 1er octobre 2025, sur Disney Dreamlight Valley.

Heure de sortie de la mise à jour « Return to Beast's Castle » de Disney Dreamlight Valley

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Aperçu des nouveautés introduites par la mise à jour « Return to Beast's Castle » de Disney Dreamlight Valley

Deux nouveaux personnages à débloquer via le royaume de La Belle et la Bête : Lumière et Big Ben.

De nouvelles quêtes, liées aux deux nouveaux personnages.

Un nouveau Star Path.

Le retour de l'événement « Trick or Treat », au cours du mois d'octobre 2025.

De nouveaux éléments pour le mode Photo.

De nouveaux items dans la boutique de Picsou.

De nouveaux bundles dans la boutique Premium.

Diverses améliorations et correctifs.

Comme annoncé par le studio de développement Gameloft,. Il s'agit, pour être plus précis, dudans la langue de Shakespeare. Comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses attendent avec une grande impatience de découvrir les nouveaux contenus apportés par cette mise à jour.Si vous en faites partie, sachez que nous vous précisonsD'après l'historique des précédents patch déployés sur le jeu de simulation de Gameloft et leur heure de sortie,. Cependant, cela pourrait prendre un peu plus de temps pour certaines plateformes. Cela a, effectivement, été le cas par le passé, notamment pour la version Nintendo Switch ainsi que Game Pass deAinsi, à partir de ce moment-là, la communauté pourra télécharger. Une fois le téléchargement terminé, il sera possible de lancer le jeu et partir à la découverte des nouveaux contenus apportés par ce patch. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le studio de développement Gameloft n'a pas partagé de détails concernant le poids de cette nouvelle mise à jour, qui est, pour rappel, gratuite.Si vous désirez prendre connaissance de, sachez que le patch notes est d'ores et déjà disponible, et ce, en français.Rendez-vous donc le 1octobre 2025, dans l'après-midi, pour découvrir le contenu de. Rappelons, pour conclure, que le titre est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.