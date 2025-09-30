Disney Dreamlight Valley : MàJ « Return to Beast's Castle » du 1er octobre 2025, patch notes et détails

Disney Dreamlight Valley : MàJ Honeyglow Woods du 8 juillet 2026, patch notes et détails
Retrouvez le patch notes et les détails de la mise à jour Honeyglow Woods, déployée le 8 juillet 2026, de Disney Dreamlight Valley.
À lire également
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Patch notes de la mise à jour Return to Beast's Castle, du 1er octobre 2025, de Disney Dreamlight Valley
Nouveaux contenus
- Une lettre de la Bête vous invite à retourner à son château à la recherche d'un duo charismatique.
- Remarque : Vous devez avoir débloqué Belle et la Bête, de La Belle et la Bête, pour accéder à cette nouvelle aventure.
- Aidez Lumière et Big Ben à résoudre de mystérieux événements dans le château pour débloquer ce duo dynamique et les ramener dans votre vallée !
- Continuez votre enquête avec Lumière pour découvrir ce qui perturbe le Palais de Tiana, et aidez Big Ben à remettre de l'ordre dans la vallée pour débloquer leurs récompenses d'amitié exclusives !
- Une nouvelle offre de Rêve enchantée (Dream Bundle) arrive également, contenant de nouvelles tenues pour Belle et la Bête. En les équipant, vous débloquerez des interactions spéciales entre les deux personnages lorsqu'ils se croisent dans la vallée.
- Nouveau dans la boutique Premium : Witchy Kitty, un adorable compagnon parfait pour la saison hantée !
- Et parlant de saison hantée… explorez un monde magique rempli d'ambiance mystique et de charme ensorcelant grâce au Chemin des Étoiles “Witchful Thinking”. De nombreux meubles à thème alchimique, des tenues envoûtantes et bien plus encore vous attendent.
- L'événement « Trick or Treat » revient du 15 au 31 octobre avec des changements inédits et une nouvelle récompense !
- À partir du 22 octobre, un portail vers le Festival Flottant Hanté apparaîtra dans votre vallée ! Vous aurez jusqu'au 11 novembre pour explorer cette île magique pleine de surprises. De nouvelles énigmes se débloqueront progressivement, chacune offrant une récompense exclusive une fois résolue.
- N'oubliez pas de passer chaque jour à la Boutique de Picsou, de nouveaux objets y apparaîtront régulièrement !
- Les packs saisonniers de Pierres de Lune disponibles pour une durée limitée ont été ajustés. D'autres objets cosmétiques saisonniers arriveront dans les prochaines mises à jour.
- Remarque importante : La version Arcade Edition de Disney Dreamlight Valley n'inclut pas les Chemins des Étoiles saisonniers ni la boutique Premium.
Améliorations
Mode Photo
- Nouvelles poses caméra : chaque outil dispose maintenant de nouvelles poses dédiées pour encore plus de liberté photographique.
- Poses téléphone : première pose dédiée au Téléphone Royal ! Vous pouvez maintenant montrer vos coques en photo avec des angles larges.
- Masquage des Ronces Nocturnes : un nouveau interrupteur vous permet de masquer les ronces en mode Photo sans quitter le mode.
Décoration
- Apparence du Château de Rêve : une nouvelle apparence Halloween pour le château est disponible dans la boutique Premium !
Autres
- Boutique Premium : Les récompenses des Dream Bundles et Companion Bundles 1:1 sont désormais visibles. Les quêtes verrouillées et les objets d'amitié niveau 5 sont indiqués par des cadenas et des aperçus grisés. Une icône 2D « book » indique désormais les récompenses liées aux quêtes.
- Menu de Collection :
- Les onglets « Collection » et « Village » sont désormais regroupés dans « Mystères ».
- « Jardinage », « Pêche » et « Cuisine » sont regroupés dans « Activités ».
- Extension – Storybook Vale : Le Baby Dragon et le Black Pegasus sont maintenant disponibles pour les détenteurs de l'extension.
Changements et corrections
- Correction d'un problème dans la quête « The Music's on the Walls » où Peter ne pouvait pas être trouvé à Skull Rock.
- Correction d'un problème dans la quête « Create a Bear » où le fragment de mémoire n'apparaissait pas devant la maison dans la vallée.
- Correction d'un problème où une notification par point rouge apparaissait sur la boîte aux lettres alors qu'il n'y avait pas de nouveaux messages.
- Correction d'un problème où le partage d'une photo depuis le mode photo ne fonctionnait plus.
- Correction d'un problème où Raiponce du Spring Festival n'avait pas ses « Dream Sparkles ».
- Correction d'un problème dans la quête « Wild, Wild Wishes » où l'objet « Stinky Fish » pouvait rester coincé dans la maison de Donald, empêchant les joueurs de le récupérer.
- Correction d'un problème où certains objets ne pouvaient pas être déposés dans les biomes de l'extension.
- Correction d'un problème dans la quête « The Fortress of Saditude » où le « Plush Bear Stuffing » pouvait apparaître dans un endroit inaccessible.
- Correction d'un problème dans la quête « The Dreamlight Fountain » où le fait de ramasser la mémoire ne faisait pas progresser la quête.
- Correction d'un problème avec la lampe « Sense of Self » où il n'était pas possible de changer les couleurs.
- Correction d'un problème dans la quête « Imagination Land » où il n'y avait pas assez de Ronces Nocturnes à retirer.
- Correction d'un problème où les Jardiniers Anciens n'arrosaient pas la zone désignée.
- Correction d'un problème où certains vêtements faisaient disparaître des parties de l'avatar.
- Correction d'un problème dans la quête « Rekindling the Fire » où, même après avoir récupéré l'orbe, la quête ne progressait pas.
- Correction d'un problème où une tâche demandant de cuisiner des desserts 4 étoiles nécessitait en réalité des desserts 5 étoiles.
- Correction d'un problème en mode photo où le bouton « Random Poses » restait affiché lors de l'utilisation de l'option « Hide UI ».
- Correction d'un problème en mode photo où, en changeant de mode caméra, l'expression faciale se réinitialisait mais pas l'icône correspondante.
- Correction d'un problème avec l'Orgue Hanté (« The Haunted Pipe Organ ») où un problème visuel affectait les VFX dans la fenêtre d'aperçu.
- Correction d'un problème où le sol « Luminous Dance Flooring » avait un rendu visuel défectueux lorsqu'il était tourné.
- Correction d'un problème où les textures des décors devenaient de très basse résolution dans les villages fortement décorés sur Switch.
- Correction d'un problème dans la quête « A Real Hideout » où Peter Pan demandait au joueur de récupérer une mémoire déjà ramassée.
- Correction d'un problème avec les commandes manette où le joueur ne pouvait pas faire défiler vers le bas dans le menu mobilier lorsqu'aucun objet ne se trouvait directement sous l'objet sélectionné.
- Correction d'un problème où les compagnons pouvaient être affichés dans des poses incorrectes lorsqu'on changeait rapidement d'option de pose.
- Correction d'un problème où la caserne de Toontown (« Toontown Fire Station ») avait une description incorrecte.
- Correction d'un problème où la cheminée « Stone Tree Fireplace » ne possédait pas d'effets visuels de feu.
- Correction d'un problème avec la jupe « Orchard Harvest Skirt » qui était partiellement sans texture.
- Correction d'un problème où la station de cuisson BBQ se remplissait automatiquement plus vite qu'elle ne le devrait.
- Correction d'un problème dans la quête « The Princess Tour » où le joueur n'était pas informé qu'il devait parler spécifiquement à Merida dans la zone « Knight's Trial ».
- Correction d'un problème où les maisons placées sur le kit « Never Land River » ne pouvaient pas être retirées lorsqu'elles étaient posées sur des îles flottantes.
- Correction d'un problème où l'étiquette de texture de plafond pouvait apparaître à tort comme exigence dans les Défis de Daisy.
- Correction d'un problème où les effets visuels de pleurs de Tristesse (« Sadness ») ne se jouaient que la première fois qu'elle faisait l'animation de pleurs.
- Correction d'un problème dans le menu collection où le style de base de Belle était incorrect.
- Correction d'un problème où les arbres et buissons dans Mythopia perdaient leurs détails même à courte distance.
- Correction d'un problème où le meuble « Gas Stove » pouvait être à la fois acheté dans la boutique de Picsou et fabriqué.
- Correction d'un problème où les joueurs pouvaient compléter la tâche « Earn 5k Dreamlight » en utilisant la mijoteuse de Tiana (« Tiana's Slow Cooker ») sans cuisiner de repas.
- Correction d'un problème où le mode caméra libre pouvait être utilisé dans plusieurs bâtiments.
- Correction d'un problème où la maison du bébé Pégase ne pouvait pas être achetée dans la boutique de Picsou après avoir été obtenue.
- Correction d'un problème avec le système de Timebending où le recyclage ne fonctionnait pas.
- Correction d'un problème où le son des pleurs de Sadness se répétait en boucle si l'on passait un dialogue qui le déclenchait.
- Correction d'un problème où la chaise « Wooden Orchard Chair » ne s'alignait pas correctement avec la table « Wooden Orchard Table ».
- Correction d'un problème dans le royaume « Inside Out » où un des flippers du Mur de Mémoire avait la mauvaise couleur.
- Correction d'un problème où les flippers des Murs de Mémoire pouvaient encore être utilisés pendant un court moment après la résolution du puzzle, ce qui faisait réapparaître le mur.
- Correction d'un problème en mode photo où les boutons « Undo » / « Undo All » ne fonctionnaient pas avec la manette.
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