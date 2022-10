Disney Dreamlight Valley : Gougères aux poivrons, quelle est la recette ?

Recette des Gougères aux poivrons sur Disney Dreamlight Valley

Poivron Emplacement : à acheter via le Stand de Dingo, situé dans la Forêt du Courage.

Coût : 12 pièces étoiles/graine.

Œufs Emplacement : à acheter dans le restaurant de Ratatouille, « Chez Remy ». Coût : 220 pièces étoiles l'unité.

Fromage Emplacement : à acheter dans le restaurant de Ratatouille, « Chez Remy ». Coût : 180 pièces étoiles l'unité.



, développé et édité par Gameloft, propose aux joueurs et aux joueuses de confectionner divers plats. Dans cet article, nous vous indiquons quelle est, en vous détaillant les ingrédients nécessaires.Pour cuisiner le repas, il y a certains prérequis. En effet, il convient d'avoir débloqué Ratatouille. Ce qui nécessite de s'être rendu dans son royaume, via le Château des Rêves, et avoir réalisé les premières quêtes dudit personnage. À partir du moment où vous avez construit le restaurant de Ratatouille et accès aux items qu'il met en vente, vous pourrez obtenir deux des trois ingrédients nécessaires à la confection desLa troisième ressource nécessite, quant à elle, d'avoir débloqué le biome Forêt du Courage. Si vous ne savez pas comment débloquer de nouvelles zones, sur, sachez que nous vous indiquons comment faire dans un guide dédié Afin de préparer le plat, vous devez posséder les ingrédients listés ci-dessous. À chaque fois, nous vous indiquons où les trouver/acheter.Une fois que vous avez ces ingrédients en votre possession, il vous suffit d'interagir avec un poste de cuisine (celui de votre maison ou chez Remy). Plongez ces ressources dans la marmite face à vous et cliquez sur « Commencer à cuisiner » (ce qui nécessite du charbon).Dès lors, vous avez normalement obtenu, qui est un plat 3 étoiles, dont la description en jeu est la suivante : « Pâtes feuilletées farcies aux poivrons ». Manger desvous redonne 1 272 d'énergie. Vendre ce plat vous rapportera 606 pièces étoiles.Rappelons, finalement, queest disponible, en accès anticipé, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Le titre est à retrouver dans le Xbox Game Pass, également. Si vous débutez votre aventure sur le titre de Gameloft, sachez que nous avons concocté plusieurs guides qui pourraient grandement vous aider.