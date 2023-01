Disney Dreamlight Valley est-il multijoueur ?

Quand sort le multijoueur sur Disney Dreamlight Valley ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Catégorisé comme un simulateur de vie et un jeu d'aventure,, développé et édité par Gameloft, invite les joueurs et les joueuses à accomplir différentes quêtes données par des PNJ, soient des personnages issus d'univers Disney et Pixar, à aménager le monde Dreamlight Valley, collecter des ressources, etc. La communauté se demande, d'ailleurs, siPour rappel, le titre de Gameloft est arrivé en accès anticipé, sur la plupart des plateformes de jeu, au début du mois de septembre 2022. Pour le moment,. Or, comme vous l'aurez compris, leEn effet, grâce à la feuille de route de cette année, dévoilée par Gameloft au cours du mois de janvier 2023, notamment via une publication sur le compte Twitter du jeu, nous avons appris que. Cette fonctionnalité doit, normalement, se rendre disponible dans les prochains mois. Selon les dernières informations partagées, et au vu des mises à jour prévues pour ce début d'année,Néanmoins, aucune date de sortie n'a été précisée, à l'heure actuelle. En outre, Gameloft n'a pas partagé de plus amples détails, à ce sujet. De ce fait, nous ne savons pas si leressemblera, d'une certaine manière, à celui d'(pour ne citer que cet exemple) ou si les développeurs ont prévu tout autre chose. Évidemment, nous ne manquerons pas vous tenir informés sur ce point.En conclusion, rappelons queest à retrouver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series mais aussi sur PC, Mac et Nintendo Switch. Le soft, qui devrait devenir free-to-play par la suite, est également disponible dans le Game Pass (consoles et PC).