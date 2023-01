Disney Dreamlight Valley est-il gratuit ?

Disney Dreamlight Valley est-il free-to-play ?

Pendant la période d'accès anticipé, les fans qui achèteront le Pack de fondateur ou qui auront un abonnement au Xbox Game Pass seront les premiers à explorer Dreamlight Valley. Ils obtiendront des récompenses exclusives et des items en édition limitée qu'ils conserveront lorsque le jeu sera officiellement lancé l'année prochaine [article rédigé en 2022]. Après l'accès anticipé, Disney Dreamlight Valley sera free-to-play et disposera d'options payantes pour améliorer votre expérience de jeu

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

, développé et édité par Gameloft, est un titre catégorisé comme un simulateur de vie et jeu d'aventure. Depuis sa sortie en accès anticipé,rencontre un très grand succès auprès des joueurs et des joueuses. D'ailleurs, certains, qui n'ont pas encore découvert l'aventure, mais désirent le faire, se demandentAu moment où nous écrivons ces lignes,est encore en accès anticipé. Ce qui signifie que les joueurs et les joueuses qui veulent essayer le titre de Gameloft doivent acheter l'une des éditions proposées deou bien posséder un abonnement Game Pass sur Xbox ou PC. Pour autant,En effet, dans un article sur le site officiel, à la question « Disney Dreamlight Valley est-il free-to-play ? », nous pouvons lire cette réponse rédigée par les développeurs :Ainsi, comme vous l'aurez compris,. Néanmoins, nous ne connaissons pas encore la date de sortie de la version 1.0 de, et donc quand le titre passera. D'après la roadmap 2023 , et au vu des mises à jour à venir, nous pouvons penser que la version 1.0 du titre n'arrivera pas avant cet été. Évidemment, nous vous tiendrons informés, dès que de plus amples détails à ce sujet auront été révélés.Rappelons, pour conclure, queest disponible en accès anticipé depuis le mois de septembre 2022 et est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.