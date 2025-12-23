De nombreux joueurs et joueuses s'interrogent à propos de la présence de Disney Dreamlight Valley dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.

Disney Dreamlight Valley est-il dans le Game Pass ?













Développé ainsi qu'édité par Gameloft,est disponible sur diverses plateformes de jeu. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se posent des questions à propos de cela. Ainsi, plusieurs joueurs et joueuses se demandent si le jeu de simulation de Gameloft est présent ou non dans leet souhaitent, de ce fait, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.Dans ce qui suit, nous vous partageons tout ce qu'il y a à savoir à propos deNe faisons pas durer le suspense plus longtemps. La communauté sera, très certainement, ravie d'apprendre que la réponse est positive :, et ce, avant même sa sortie en version 1.0.Soulignons à ce sujet que le jeu de simulation de Gameloft est accessible via un abonnement actif au Game Pass Essential, Premium et/ou Ultimate. Cependant, sachez que les différentes extensions, sorties ces derniers mois, soient A Rift in Time, The Storybook Vale et Wishblossom Ranch, ne sont pas inclus dans le. Si vous souhaitez parcourir ces contenus additionnels de, vous devrez donc passer par la case achat.Ainsi, et comme vous l'aurez compris, si vous possédez un abonnement actif au, selon les formules citées ci-dessus, vous pouvez découvrir(jeu de base) via le fameux service de Microsoft, et ce, sans surcoût. Cependant, il se peut que Gameloft décide de le retirer du catalogue, à l'avenir. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons, bien évidemment, cet article à jour.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC, Mac et Nintendo Switch.