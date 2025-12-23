Disney Dreamlight Valley est-il dans le Game Pass ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 décembre 2025 à 15h49
De nombreux joueurs et joueuses s'interrogent à propos de la présence de Disney Dreamlight Valley dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Disney Dreamlight Valley est-il dans le Game Pass ?
Développé ainsi qu'édité par Gameloft, Disney Dreamlight Valley est disponible sur diverses plateformes de jeu. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se posent des questions à propos de cela. Ainsi, plusieurs joueurs et joueuses se demandent si le jeu de simulation de Gameloft est présent ou non dans le Game Pass et souhaitent, de ce fait, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.

Dans ce qui suit, nous vous partageons tout ce qu'il y a à savoir à propos de la disponibilité de Disney Dreamlight Valley dans le Game Pass.

Disney Dreamlight Valley est-il dans le Game Pass ?

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La communauté sera, très certainement, ravie d'apprendre que la réponse est positive : Disney Dreamlight Valley figure dans le Game Pass, et ce, avant même sa sortie en version 1.0.

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Soulignons à ce sujet que le jeu de simulation de Gameloft est accessible via un abonnement actif au Game Pass Essential, Premium et/ou Ultimate. Cependant, sachez que les différentes extensions, sorties ces derniers mois, soient A Rift in Time, The Storybook Vale et Wishblossom Ranch, ne sont pas inclus dans le Game Pass. Si vous souhaitez parcourir ces contenus additionnels de Disney Dreamlight Valley, vous devrez donc passer par la case achat.

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Ainsi, et comme vous l'aurez compris, si vous possédez un abonnement actif au Game Pass, selon les formules citées ci-dessus, vous pouvez découvrir Disney Dreamlight Valley (jeu de base) via le fameux service de Microsoft, et ce, sans surcoût. Cependant, il se peut que Gameloft décide de le retirer du catalogue, à l'avenir. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons, bien évidemment, cet article à jour.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Disney Dreamlight Valley est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC, Mac et Nintendo Switch.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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