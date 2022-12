Obtenir des algues rouges sur Disney Dreamlight Valley

Sur, les joueurs et les joueuses doivent collecter de nombreuses ressources et matériaux pour crafter des objets ou même accomplir différentes quêtes. À ce sujet, vous allez certainement avoir besoin de plusieurs. Dans ce guide, nous vous indiquonsLesintroduites surgrâce à l a mise à jour du 6 décembre 2022 , font partie des éléments que les joueurs et les joueuses doivent posséder dans leur inventaire ou coffre(s), à un moment donné. Or, il n'est pas forcément facile d'en trouver : en effet, le taux de drop desest très faible, à l'heure actuelle (plus que pour les algues classiques).Notons que la description dudit objet donne des indices sur où et comment en obtenir. La voici : « Ces algues grimpantes rares peuvent être trouvées dans tous les plans d'eau de Dreamlight Valley. Tu crois qu'elles pourraient améliorer ta canne à pêche royale d'une manière ou d'une autre ».Ainsi, vous l'aurez compris, c'est en pêchant dans les différentes étendues d'eau des biomes que vous obtiendrez des, sur. Il n'est pas nécessaire de se rendre dans une région particulière de la Dreamlight Valley. Pour autant, il vous faudra, très certainement, pêcher plusieurs fois avant de collecter une. De notre côté, nous avons réussi à en récupérer tout en pêchant des poissons.Rappelons, pour conclure, queest à retrouver, en accès anticipé, sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi PC, Mac et Nintendo Switch. Le titre de Gameloft, qui est sortie en septembre 2022, figure également dans le catalogue du Xbox Game Pass. En outre, si vous débutez sur, sachez que nous avons préparé plusieurs guides qui pourraient vous aider durant votre aventure.