Débloquer les grains de café sur Disney Dreamlight Valley

Apportez la tasse à café à Wall-E.

Répondez « Stitch » à la question de Wall-E, concernant la personne qui a saccagé le jardin.

Allez parler à Stitch qui vous donnera une « pousse de caféier desséchée ».

Donnez la pousse à Wall-E.

Afin de planter la pousse de caféier, vous devez rassembler différentes ressources : Galet x 25 Argile x 25 Sac x 1 (à confectionner à une station d'artisanat, contre 15 Fibres et 5 amas de terre).

Une fois que vous avez ces éléments dans votre inventaire, retournez parler à Wall-E.

Fabriquez, ensuite, une pousse de caféier à une station d'artisanat (image 2 de la galerie ci-dessous).

Plantez la pousse dans le Bayou de la Confiance et arrosez-la.

Attendez quelques heures pour que le caféier pousse. N'hésitez pas à aller voir si la pousse a besoin d'être arrosée.

Puis, cueillez des grains de café et parlez à Stitch (image 3 de la galerie ci-dessous).

Vous devez, maintenant, aller voir Rémy pour lui demander « quoi faire avec les grains de café ».

Remettez-lui les grains de café.

Après une courte discussion avec Rémy, vous devrez préparer un Café pour Stitch.

Il suffit d'ajouter un grain de café dans une marmite, à une station de cuisine, et cliquez sur « Cuisiner ».

Vous obtiendrez un Café. Apportez-le à Stitch.

Vous aurez alors terminé la quête « Stitch très fatigué » et vous pourrez, régulièrement, aller cueillir des grains de café au Bayou de la Confiance.

Sur, les joueurs et les joueuses doivent collecter différentes ressources et ingrédients dans les biomes composant la Dreamlight Valley, afin d'accomplir des quêtes ou cuisiner divers plats. Or, certains produits (légumes, fruits, etc.) doivent être débloqués. C'est le cas, notamment, des. Dans ce guide dédié, nous vous expliquons ainsiAfin de débloquer les, sur, il convient d'avoir invité le personnage Stitch à rejoindre la Dreamlight Valley et d'avoir atteint un certain niveau d'amitié avec lui. À un moment, vous pourrez voir de nombreux amas de terre ainsi que des épis de blé au sol, près du jardin de Wall-E. Vous apercevrez également une « tasse à café » (image 1 de la galerie ci-dessous). Ramassez-la pour obtenir la quête « Stitch très fatigué », dont voici les différentes étapes :Pour rappel,est disponible en accès anticipé sur consoles PlayStation, Xbox mais également sur PC, Mac et Nintendo Switch. En outre, le jeu figure dans le catalogue du Xbox Game Pass. Si vous débutez votre aventure sur, sachez que nous avons préparé plusieurs guides qui pourraient vous aider.