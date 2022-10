Disney Dreamlight Valley : Comment casser les débris marins (amélioration de pioche) ?

Améliorer la pioche pour briser les débris marins

Quêtes de Maui et amélioration de pioche

Sur, les joueurs et les joueuses auront l'opportunité d'améliorer les outils royaux (pelle, pioche, arrosoir, canne à pêche) qu'ils ont débloqués au début de leur aventure. Ainsi, en, ces derniers pourront casser les débris marins, présents dans certains biomes, dont la Plage Enchantée. Dans ce guide, nous vous expliquons(de petite et grande taille), sur le titre de Gameloft.Afin de(de petite et grande taille), survous devez effectuer plusieurs quêtes. Tout d'abord, il convient d'avoir débloqué le royaume de Vaiana (coût : 3 000 Dreamlight). Là-bas, vous pourrez rencontrer Vaiana et Maui. En parlant avec ce dernier, vous obtiendrez automatiquement une. Ce qui vous permettra de casser(comme sur l'image ci-dessous). Une action que vous devez, d'ailleurs, entreprendre pour continuer la quête de Vaiana. Par la suite, il vous faudra absolument avoir invité Maui dans votre monde. À ce sujet, sachez que nous vous avons concocté un guide expliquant la marche à suivre pour débloquer Vaiana et Maui Une fois que Maui est présent dans votre monde, vous devrez impérativement augmenter votre niveau d'amitié avec ledit personnage jusqu'au rang 4. Dès lors, Maui vous donnera une nouvelle quête, intitulée « Une histoire de pierre et de feu ». Le premier objectif consiste à le suivre jusqu'à la Plage Enchantée et de discuter avec lui. Puis, Maui vous demandera de récupérer un item, soit un « Grattoir en pierre », dans le royaume de Vaiana. Vous trouverez l'objet dans un panier, près de la pirogue. Dès que vous l'avez dans votre inventaire, retournez voir Maui et parlez-lui.Ensuite, Maui vous demandera de lui rapporter un repas frais 5 étoiles. De notre côté, nous avions plusieurs recettes disposant de cette notation : bouillabaisse, ratatouille, salade ranch, soupe de pommes de terre et de poireaux. Après avoir confectionné le plat de votre choix, remettez-le à Maui. Dès lors, vous obtiendrezvous permettant de. Il ne vous reste plus qu'à rejoindre Maui, à la Plage Enchantée, pour terminer la quête.Pour rappel,est à trouver sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur Nintendo Switch et PC. Le titre de Gameloft est dans le Game Pass. Finalement, sachez que plusieurs guides sursont disponibles dans nos colonnes.