Disney Dreamlight Valley : Comment débloquer Vaiana et Maui ?

Débloquer Vaiana et Maui sur Disney Dreamlight Valley

Débloquer Vaiana

Débloquer Maui

En plus des personnages déjà présents en début d'aventure, les joueurs et les joueuses auront l'opportunité d'en rencontrer et débloquer d'autres, sur. À ce sujet, nous vous indiquonsdans votre monde.Afin de rencontrer et, les joueurs et les joueuses devront se rendre au Château des Rêves. Là-bas, vous devrez débloquer l'accès au royaume de Vaiana. Ceci vous coûtera 3 000 Dreamlight. Dès lors, il ne vous reste plus qu'à entrer dans ledit royaume.n'est en rien compliqué sur. Néanmoins, il vous faudra accomplir quelques quêtes, données par ledit personnage. Tout d'abord, Vaiana vous demandera de collecter 8 morceaux de bois et 3 pièces de soie (à récupérer en creusant dans le sable avec votre pelle) et les lui rapporter, afin de réparer la pirogue.Une fois que cela est fait, allez parler à Maui pour pouvoir enlever les débris marins, positionnés autour de la pirogue. Celui-ci désire que vous alliez discuter avec Vaiana afin que vous en appreniez plus à son sujet. Il vous faudra ensuite répondre aux questions de Maui, en donnant les bonnes réponses. Dès lors, ce dernier améliorera votre pioche, qui est désormais capable de briser les débris marins. Dirigez-vous vers la pirogue et utilisez donc votre outil sur lesdits amas de couleur turquoise (comme sur l'image ci-dessous).Maintenant que la pirogue n'est plus bloquée, vous pouvez entreprendre votre voyage aux côtés de Vaiana. Durant cette nouvelle quête, nommée « Jusqu'où iras-tu », vous devrez examiner la carte que ledit personnage vous donne. Celle-ci est à retrouver dans l'onglet « Collection », puis « Souvenirs » du menu in-game. Ensuite, afin d'éclairer votre chemin à travers la brume, vous devrez mettre la main sur une torche. Vous la trouverez en vous rendant au récif corallien. En la donnant à Vaiana, vous pourrez continuer la quête.Désormais, il vous faudra pêcher, car « quelque chose bouge dans l'eau ». Pour accomplir cet objectif, il vous suffit de lancer votre ligne, et ce plus précisément dans le cercle apparaissant à la surface de l'eau. Montrez votre prise à Vaiana. Cette dernière sera alors prête à emménager dans la Vallée.Il ne vous reste, dès lors, plus qu'à retourner dans votre monde afin d'installer la maison de Vaiana. Pour ce faire, choisissez l'emplacement de votre choix et payez le coût de construction de la structure, via le panneau de Picsou (coût : 2 000 pièces étoiles). Vaiana arrivera dans votre monde et vous pourrez l'accueillir en la rejoignant à l'Esplanade.Après avoir, vous pourrez vous intéresser à Maui. Le débloquer et l'inviter dans votre monde est relativement simple : il vous suffit de retourner le voir dans le royaume de Vaiana et discuter avec lui. Ce dernier vous demandera alors de lui rapporter 3 plats à 3 étoiles (quête : « Un festin digne d'un demi-dieu »). Rassemblez les ressources nécessaires à la confection desdits plats et cuisinez-les. De notre côté, nous avons choisi de réaliser une salade copieuse ainsi qu'un gâteau à la banane, entre autres.Une fois que vous possédez les plats dans votre inventaire, retournez dans le royaume de Vaiana et donnez-les à Maui. Ledit personnage sera alors prêt à venir habiter dans la Vallée. Désormais, il vous suffit d'installer sa maison (Grotte tranquille) dans l'eau. Après avoir payé le coût de construction (5 000 pièces étoiles),. Il ne vous reste plus qu'à l'accueillir, en le rejoignant près du puits de l'Esplanade.Rappelons queest disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. Vous pouvez, également, retrouver le titre de Gameloft dans le Xbox Game Pass. Si vous débutez sur, sachez que nous avons concocté plusieurs guides pouvant vous aider durant votre aventure.