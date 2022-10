Disney Dreamlight Valley : Bonbons, quelle est la recette ?

Recette des Bonbons sur Disney Dreamlight Valley

Vanille Emplacement : au Plateau ensoleillé

Canne à sucre

Emplacement : à la Plage Enchantée

Fève de cacao Emplacements : au Plateau ensoleillé et Bayou de la Confiance



Sur, développé et édité par Gameloft, les joueurs et les joueuses auront l'opportunité de cuisiner de nombreux plats. Et ce à condition d'avoir trouvé les recettes. Dans ce guide, nous vous expliquons comment faire des, en vous indiquant la recette et les ingrédients nécessaires.Cuisiner dessurest assez simple en soi. Néanmoins, pour cela, vous aurez besoin d'ingrédients qui ne se trouvent que dans certains biomes , notamment La Plage Enchantée, les Terres Oubliées et le Plateau Ensoleillé. Comme vous l'aurez compris, il est impératif d'avoir avancé dans la quête principale du titre de Gameloft et donc avoir quelques heures de jeu à votre actif.Ainsi, pour cuisiner des, il vous suffit de posséder l'un des ingrédients suivants :Une fois que vous avez l'un de ces items, il vous suffit d'interagir avec un poste de cuisine (celui de votre maison ou chez Remy). Plongez l'une de ces ressources dans la marmite face à vous et cliquez sur « Commencer à cuisiner » (ce qui nécessite du charbon).Normalement, vous devriez obtenir un, qui est un plat 1 étoile. La description disponible en jeu, et à retrouver dans l'onglet « Collections » du menu in-game, est la suivante : « Confiserie sucrée pour illuminer ta journée ». Pour finir, notons que manger unvous redonne 266 d'énergie. En vendre un vous permet de récupérer 72 pièces étoiles.Pour rappel,est disponible, en accès anticipé, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Le titre est à retrouver dans le Xbox Game Pass, également. Si vous débutez votre aventure sur le titre de Gameloft, sachez que nous avons concocté plusieurs guides qui pourraient grandement vous aider.