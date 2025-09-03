Disney Dreamlight Valley annonce une nouvelle extension, qui va grandement plaire

Gameloft a, récemment, indiqué que Disney Dreamlight Valley va très prochainement s'offrir une nouvelle extension, baptisée Wishblossom Ranch.

L'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley dévoilée

Dans cette nouvelle extension, les joueurs découvriront les superbes paysages des Montagnes de Florespérance où les chevaux vivaient en liberté dans la joie et l'insouciance. Mais le Ranch de Florespérance, autrefois prospère, est tombé à l'abandon, laissant place à un étrange fléau : la Flétrissure. Maintenant que le Ranch est en ruines, les joueurs doivent faire équipe avec Blanche-Neige et Clochette pour lui redonner vie et retrouver ses résidents équins.

Des plus amples détails sur l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley bientôt partagés

Rebuild the ranch of your dreams, forge bonds with your horses, and befriend new Villagers as you saddle up for a new Disney adventure!



Tune-in for the full reveal on October 15! pic.twitter.com/tc7X5Ge2Ch — Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) September 3, 2025

Les joueurs et les joueuses évoluant sur, le jeu de simulation de Gameloft, profitent régulièrement de nouveaux contenus, introduits par le biais de mises à jour majeures ou bien via des extensions.En effet, il y a très peu de temps, Gameloft a annoncé que. Évidemment, ce contenu additionnel apportera son lot de nouveautés, qui devraient, d'ailleurs, grandement plaire à la communauté.Ainsi,, à savoir Blanche-Neige (du film Blanche-Neige et les Sept Nains de Disney), Clochette (de Peter Pan). D'ailleurs, les joueurs et les joueuses devront s'allier à ces nouveaux personnages pour redonner vie au Ranch de Florespérance, qui souffre d'un étrange fléau, baptisé la Flétrissure., que nous pourrons nourrir, brosser ou même monter.Comme annoncé par Gameloft,. Nul doute que la date de sortie de ce nouveau contenu additionnel poursera révélée à ce moment-là.En guise de conclusion, rappelons queest disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch, Mac et PC.