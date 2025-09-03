Disney Dreamlight Valley annonce une nouvelle extension, qui va grandement plaire

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 septembre 2025 à 18h34
Gameloft a, récemment, indiqué que Disney Dreamlight Valley va très prochainement s'offrir une nouvelle extension, baptisée Wishblossom Ranch.
Disney Dreamlight Valley annonce une nouvelle extension, qui va grandement plaire
Les joueurs et les joueuses évoluant sur Disney Dreamlight Valley, le jeu de simulation de Gameloft, profitent régulièrement de nouveaux contenus, introduits par le biais de mises à jour majeures ou bien via des extensions. Les développeurs de chez Gameloft n'ont, d'ailleurs, pas prévu de s'arrêter en si bon chemin et viennent d'annoncer l'extension Wishblossom Ranch, à destination de Disney Dreamlight Valley.

L'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley dévoilée

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En effet, il y a très peu de temps, Gameloft a annoncé que Disney Dreamlight Valley va s'offrir une toute nouvelle extension, nommée Wishblossom Ranch, au cours du mois de novembre 2025. Évidemment, ce contenu additionnel apportera son lot de nouveautés, qui devraient, d'ailleurs, grandement plaire à la communauté.

Miniature vidéo

Ainsi, l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley introduira trois nouveaux biomes mais aussi deux nouveaux personnages, à savoir Blanche-Neige (du film Blanche-Neige et les Sept Nains de Disney), Clochette (de Peter Pan). D'ailleurs, les joueurs et les joueuses devront s'allier à ces nouveaux personnages pour redonner vie au Ranch de Florespérance, qui souffre d'un étrange fléau, baptisé la Flétrissure. En outre, cette extension ajoutera les chevaux, que nous pourrons nourrir, brosser ou même monter.
Dans cette nouvelle extension, les joueurs découvriront les superbes paysages des Montagnes de Florespérance où les chevaux vivaient en liberté dans la joie et l'insouciance. Mais le Ranch de Florespérance, autrefois prospère, est tombé à l'abandon, laissant place à un étrange fléau : la Flétrissure. Maintenant que le Ranch est en ruines, les joueurs doivent faire équipe avec Blanche-Neige et Clochette pour lui redonner vie et retrouver ses résidents équins.
Gameloft a prévu de nous en dire plus à propos de l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley dans quelques semaines.

Des plus amples détails sur l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley bientôt partagés

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Comme annoncé par Gameloft, l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley profitera d'une présentation en profondeur le 15 octobre prochain, grâce à un nouveau showcase. Nul doute que la date de sortie de ce nouveau contenu additionnel pour Disney Dreamlight Valley sera révélée à ce moment-là.
En guise de conclusion, rappelons que Disney Dreamlight Valley est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch, Mac et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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BelleFeuille (invité) Le 03/09/2025 à 18:40

Wahouuu ! Ça s'annonce incroyable !