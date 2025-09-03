Disney Dreamlight Valley annonce une nouvelle extension, qui va grandement plaire

Gameloft a, récemment, indiqué que Disney Dreamlight Valley va très prochainement s'offrir une nouvelle extension, baptisée Wishblossom Ranch.
Les joueurs et les joueuses évoluant sur Disney Dreamlight Valley
, le jeu de simulation de Gameloft, profitent régulièrement de nouveaux contenus, introduits par le biais de mises à jour majeures ou bien via des extensions. Les développeurs de chez Gameloft n'ont, d'ailleurs, pas prévu de s'arrêter en si bon chemin et viennent d'annoncer l'extension Wishblossom Ranch, à destination de Disney Dreamlight Valley
.
L'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley dévoilée
En effet, il y a très peu de temps, Gameloft a annoncé que Disney Dreamlight Valley va s'offrir une toute nouvelle extension, nommée Wishblossom Ranch, au cours du mois de novembre 2025
. Évidemment, ce contenu additionnel apportera son lot de nouveautés, qui devraient, d'ailleurs, grandement plaire à la communauté.
Ainsi, l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley introduira trois nouveaux biomes mais aussi deux nouveaux personnages
, à savoir Blanche-Neige (du film Blanche-Neige et les Sept Nains de Disney), Clochette (de Peter Pan). D'ailleurs, les joueurs et les joueuses devront s'allier à ces nouveaux personnages pour redonner vie au Ranch de Florespérance, qui souffre d'un étrange fléau, baptisé la Flétrissure. En outre, cette extension ajoutera les chevaux
, que nous pourrons nourrir, brosser ou même monter.
Dans cette nouvelle extension, les joueurs découvriront les superbes paysages des Montagnes de Florespérance où les chevaux vivaient en liberté dans la joie et l'insouciance. Mais le Ranch de Florespérance, autrefois prospère, est tombé à l'abandon, laissant place à un étrange fléau : la Flétrissure. Maintenant que le Ranch est en ruines, les joueurs doivent faire équipe avec Blanche-Neige et Clochette pour lui redonner vie et retrouver ses résidents équins.
Gameloft a prévu de nous en dire plus à propos de l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley dans quelques semaines
.
Des plus amples détails sur l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley bientôt partagés
Comme annoncé par Gameloft, l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley profitera d'une présentation en profondeur le 15 octobre prochain, grâce à un nouveau showcase
. Nul doute que la date de sortie de ce nouveau contenu additionnel pour Disney Dreamlight Valley
sera révélée à ce moment-là.
En guise de conclusion, rappelons que Disney Dreamlight Valley
est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch, Mac et PC.
commentaire (1)
Wahouuu ! Ça s'annonce incroyable !