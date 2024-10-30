Disney Dreamlight Valley annonce un nouveau Passe d'extension et une nouvelle mise à jour

Gameloft a, récemment, indiqué que Disney Dreamlight Valley va prochainement avoir le droit à un nouveau Passe d'extension et une nouvelle mise à jour majeure gratuite.
Les développeurs de chez Gameloft vont encore alimenter leur jeu de simulation, Disney Dreamlight Valley
, avec une pléthore de nouveautés
, qui devraient faire plaisir aux joueurs et aux joueuses.
Un nouveau Passe d'extension et une nouvelle mise à jour pour Disney Dreamlight Valley
Au cours du showcase du 29 octobre 2024, qui a eu lieu en début de soirée, le studio de développement Gameloft a, en effet, annoncé que Disney Dreamlight Valley va prochainement s'offrir un nouveau Passe d'extension mais aussi une nouvelle mise à jour majeure
.
La mise à jour « Charmante sous toutes les coutures » arrive en décembre sur Disney Dreamlight Valley
Ce nouveau patch, qui sera gratuit, est intitulé « Charmante sous toutes les coutures ! » dans la langue de Molière et « Sew Delightful » en anglais. Prévue pour le 4 décembre 2024, cette mise à jour introduira un tout nouveau personnage, à savoir Sally de L'Étrange Noël de Monsieur Jack
.
En outre, les développeurs vont profiter de ce patch pour implanter les Îles Volantes
, qui permettront aux joueurs aux joueuses de créer de nouvelles zones et de les décorer, en toute liberté : « [...] de vastes zones accessibles depuis le menu Déplacement rapide une fois débloquées en dépendant de la Dreamlight. Dotées de leurs propres limites de décoration, utilisez ces toiles vierges aux thématiques des biomes existants de la vallée pour créer de nouvelles zones abritant vos bâtiments, villageois et meubles préférés
[...] ».
Le Passe d'extension Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale annoncé avec une date
Or, avant la mise à jour « Charmante sous toutes les coutures ! », la communauté pourra se plonger dans la première partie du nouveau Passe d'extension baptisé « Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale », puisque sa sortie est fixée au 20 novembre 2024
. Ce contenu additionnel transportera les joueurs et les joueuses dans le Vallon, qui est marqué par le conflit entre Maléfique (La Belle au bois dormant) et Hadès (Hercule). À cet endroit, nous aurons l'occasion de croiser de nouveaux personnages
, dont Merida (Rebelle) et Flynn Rider (Raiponce), mais également d'utiliser un nouvel outil, soit le filet royal
.
D'après les informations partagées par Gameloft, la deuxième partie du Passe d'extension Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale se rendra disponible au cours de l'été 2025
et apportera deux autres personnages.
Une feuille de route pour 2025 révélée
D'ailleurs, en 2025, Disney Dreamlight Valley aura le droit à de plus amples contenus gratuits, à en juger par la roadmap révélée pour l'occasion
. Ainsi, en début d'année, un nouveau monde sera introduit, tandis qu'au printemps, les développeurs ont prévu de nous faire visiter un « pays merveilleux
» et rencontrer de nouveaux personnages (contenu très certainement lié à Alice aux pays des merveilles). Au cours de l'été prochain, la communauté pourra, par ailleurs, découvrir ce qui est caché dans le « Skull Rock », situé dans le biome Plage enchantée.
Autant dire que les joueurs et les joueuses de Disney Dreamlight Valley
vont avoir de quoi faire dans les mois à venir. Rappelons, pour conclure, que le jeu de simulation de Gameloft est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC, Mac et Nintendo Switch.
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