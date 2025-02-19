Disney Dreamlight Valley annonce la mise à jour « Tales of Agrabah » avec une date de sortie

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 février 2025 à 17h37
Gameloft a, récemment, dévoilé la mise à jour majeure « Tales of Agrabah », qui arrive bientôt sur Disney Dreamlight Valley.
Disney Dreamlight Valley annonce la mise à jour « Tales of Agrabah » avec une date de sortie
Les développeurs de chez Gameloft avaient donné rendez-vous aux joueurs et aux joueuses de Disney Dreamlight Valley en ce mercredi 19 février 2025 afin d'en savoir plus à propos des nouveaux contenus à venir. Ainsi, ledit studio de développement vient tout juste de révéler la mise à jour « Tales of Agrabah », qui sera déployée dans très peu de temps sur Disney Dreamlight Valley.

Une date de sortie et des détails pour la mise à jour « Tales of Agrabah » de Disney Dreamlight Valley

En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, qui est accompagnée d'une courte vidéo, nous apprenons que Disney Dreamlight Valley accueillera la mise à jour « Tales of Agrabah » le 26 février 2025. Il s'agit, pour rappel, d'une mise à jour gratuite, qui sera donc accessible à tous les joueurs et les joueuses.

Comme nous nous y attendions, en raison du précédent teasing, la mise à jour « Tales of Agrabah » ajoutera deux nouveaux personnages sur Disney Dreamlight Valley, à savoir Jasmine et Aladdin. Sans oublier, évidemment, le tapis volant, qui pourra être débloqué en tant que compagnon. La communauté aura, en outre, l'occasion de se rendre dans le royaume d'Agrabah, qui est affecté par des tempêtes de sable.

D'après les informations partagées par Gameloft, une fois que Jasmine et Aladdin auront rejoint la Vallée, les joueurs et les joueuses auront accès à leurs quêtes, et donc à leurs récompenses d'amitié. Ces derniers pourront, en outre, aider Aladdin à installer un nouveau stand, via lequel il sera possible d'acheter des gemmes.
Rendez-vous donc le 26 février 2025 pour découvrir la mise à jour majeure et gratuite « Tales of Agrabah » de Disney Dreamlight Valley. Rappelons, en guise de conclusion, que le jeu de simulation de Gameloft est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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