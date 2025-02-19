Disney Dreamlight Valley annonce la mise à jour « Tales of Agrabah » avec une date de sortie

Gameloft a, récemment, dévoilé la mise à jour majeure « Tales of Agrabah », qui arrive bientôt sur Disney Dreamlight Valley.

Une date de sortie et des détails pour la mise à jour « Tales of Agrabah » de Disney Dreamlight Valley

Let's kick off this week of Tales of Agrabah previews by revealing the upcoming Realm including TWO new characters... and a release date! 👀✨ pic.twitter.com/NN6LcpLF3f — Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) February 19, 2025

Les développeurs de chez Gameloft avaient donné rendez-vous aux joueurs et aux joueuses deen ce mercredi 19 février 2025 afin d'en savoir plus à propos des nouveaux contenus à venir. Ainsi,En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, qui est accompagnée d'une courte vidéo, nous apprenons que. Il s'agit, pour rappel, d'une mise à jour gratuite, qui sera donc accessible à tous les joueurs et les joueuses.Comme nous nous y attendions, en raison du précédent teasing,. Sans oublier, évidemment,. La communauté aura, en outre, l'occasion de se rendre dans, qui est affecté par des tempêtes de sable.D'après les informations partagées par Gameloft, une fois que Jasmine et Aladdin auront rejoint la Vallée, les joueurs et les joueuses auront accès à leurs quêtes, et donc à leurs récompenses d'amitié. Ces derniers pourront, en outre, aider Aladdin à installer un nouveau stand, via lequel il sera possible d'acheter des gemmes.Rendez-vous donc le 26 février 2025 pour découvrir la mise à jour majeure et gratuite « Tales of Agrabah » de. Rappelons, en guise de conclusion, que le jeu de simulation de Gameloft est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.