Disney Dreamlight Valley annonce la date de sa prochaine mise à jour majeure

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 mai 2026 à 18h32
Gameloft a, récemment, révélé la date de sortie de la prochaine mise à jour majeure de Disney Dreamlight Valley.
Disney Dreamlight Valley annonce la date de sa prochaine mise à jour majeure

Depuis quelques jours maintenant, Gameloft tease l'arrivée d'une nouvelle mise à jour majeure pour Disney Dreamlight Valley, sans pour autant donner de rendez-vous fixe aux joueurs et aux joueuses. C'est désormais chose révolue : la prochaine mise à jour majeure de Disney Dreamlight Valley possède sa date de sortie.

Une nouvelle mise à jour majeure en approche pour Disney Dreamlight Valley

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En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, Gameloft a annoncé que la prochaine mise à jour majeure sera déployée le 3 juin 2026 sur Disney Dreamlight Valley. D'après le visuel partagé pour l'occasion ainsi que de précédents détails, ce nouveau patch introduira un tout nouveau personnage, soit Hercule, que nous pourrons très probablement rencontrer via un nouveau royaume. Sur l'image en question, nous pouvons également voir le mentor de ce héros, soit Philoctète.

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À l'heure où nous écrivons ces lignes, Gameloft n'a pas partagé de plus amples détails concernant cette nouvelle mise à jour majeure et gratuite de Disney Dreamlight Valley. Toutefois, d'après les précédents patchs, nous pouvons nous attendre à un nouveau Star Path et diverses autres nouveautés. Évidemment, nous vous tiendrons informés dès que nous en saurons plus à ce sujet.

Rendez-vous donc le 3 juin 2026 pour découvrir la nouvelle mise à jour majeure de Disney Dreamlight Valley. Pour rappel, le jeu de simulation de Gameloft est à retrouver sur diverses plateformes, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox, Nintendo Switch ainsi que sur PC et Mac.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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