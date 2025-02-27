Disney Dreamlight Valley : Aladdin et Jasmine, comment débloquer ces personnages ?

Nous vous expliquons, étape par étape, comment débloquer les personnages Aladdin et Jasmine sur Disney Dreamlight Valley.

Comment débloquer Aladdin et Jasmine sur Disney Dreamlight Valley ?

La quête « L'Ancien révélé » de Jasmine, sur Disney Dreamlight Valley

Allez parler à Jasmine dans le marché d'Agrabah. Pour cela, vous devez contourner par la gauche et progresser sur les toits, tout en cassant des structures sur votre chemin (avec la pioche) et en évitant les obstacles (tornades de sable).

Suivez-la, puis discutez, de nouveau, avec elle.

Vous devez, à présent, trouver 3 planches pour accéder aux toits menant au Quartier des artisans. Scrutez les environs pour les dénicher : deux sont contre des murs, et une autre dans un trou au sol.

Dès que vous avez les planches dans votre inventaire, placez-les sur la structure près de Jasmine pour atteindre un toit.

Partez sur votre gauche pour rejoindre le Quartier des Artisans.

Maintenant, vous devez trouver 3 morceaux d'alliage d'artisans dans des coffres. Lorsque vous avez grimpé sur les toits pour atteindre le Quartier des Artisans, vous avez dû voir sur votre droite une structure avec un trou. Prenez une planche près de Jasmine et allez-la placer pour trouver un premier coffre. Continuez tout droit et poussez le tonneau sur votre droite. Placez 3 planches sur la structure descendante pour rejoindre une petite cour, où vous attend le deuxième coffre. Le troisième coffre est près de Jasmine, près de tonneaux en bois.









Parlez, ensuite, à Jasmine et interagissez avec une station d'artisanat pour confectionner l'amélioration de pioche Alliage d'artisans.

Ouvrez votre inventaire et utilisez l'amélioration.

Retournez auprès de Jasmine et cassez les grès.

Suivez-la pour rejoindre la Ruelle sud.

Utilisez votre pioche sur les grès pour débloquer le passage.

Récupérez les planches sur votre chemin, en faisant attention à la tornade, puis montez les escaliers.

Positionnez les trois planches pour trouver Aladdin.

Assistez aux retrouvailles des deux personnages et discutez avec Aladdin, puis Jasmine.

Vous aurez, dès lors, terminé la quête « L'ancien révélé » de Jasmine et vous en aurez débloqué une nouvelle liée à Aladdin.

La quête « Affronter la tempête » d'Aladdin sur Disney Dreamlight Valley

Dès que vous avez cette quête, allez parler à Aladdin.

Le personnage vous demande alors de collecter les éléments suivants sur les Toits sud-est : Pile de planches → La pile est située devant Jasmine. Vous devez utiliser votre pioche pour enlever les roches de grès. Corde fine → La corde est juste derrière Jasmine. Tas de bois → Vous trouverez des bûches tout près d'Aladdin, en face de lui et un peu sur sa gauche.









Une fois que vous aves ces items dans votre inventaire, placez-le dans la structure près d'Aladdin pour former un pont.

Suivez Aladdin et parlez lui.

Vous devez de nouveau construire un pont, un peu plus loin (après avoir placé une planche sur une première structure). Ce qui nécessite les items précédemment mentionnés (pile de planches, corde fine et tas de bois), qui sont sur le toit où vous êtes.

Répétez l'opération suivante sur la prochaine structure, pour bâtir un deuxième pont.

Brisez, ensuite, la structure sur votre chemin à l'aide de votre pioche pour rejoindre le marché sud.

Discutez avec Aladdin, qui vous donne de l'eau de rose. Utilisez cet item depuis votre inventaire.

À présent, vous devez rassembler les éléments suivants : Quelque chose de collant x 3 → Vous devez utiliser votre arrosoir sur les débris puants. Corde fine x 3 → Vous en trouverez aux quatre coins de la zone. Tas de bois x 3 → Relativement faciles à obtenir. Il faut toutefois faire attention aux tornades de sable. Rouleaux de soie x 3 → Comme les tas de bois, trouver les rouleaux de soie n'est pas compliqué.



Parlez à Aladdin puis fabriquez 3 trousses de réparation de stand, depuis une station d'artisanat.

Utilisez les trousses sur les stands brisés, placés à différents endroits dans la zone.

Ceci étant fait, parlez à Aladdin, qui vous remet une amulette.

Allez voir Jasmine pour discuter de ladite amulette.

Vous devez, dorénavant, trouver des gemmes enchantées dans les environs. Revenez sur les toits, via la structure que vous avez précédemment brisée, et allez sur votre gauche pour apercevoir des gemmes, près de singes. Pour y accéder, vous devez utiliser votre arrosoir sur les débris. Toutefois, les singes ne vous les remettront qu'à condition de leur rapporter 3 bananes en or. Vous en trouverez sur la place avec la fontaine (que vous avez déjà visitée lors de la quête de Jasmine). Non loin, et plus précisément sur l'un des toits longeant la place avec la fontaine, vous pourrez collecter une banane en or. Vous en récupérerez à droite des singes, derrière des roches de grès. Rapportez toutes les bananes aux singes pour obtenir les gemmes.









Apportez, ensuite, les gemmes et l'amulette à Aladdin.

Ouvrez votre garde-robe pour vous équiper de l'amulette, qui vous permet à présent de traverser les grosses tornades de sable.

Traversez celle derrière Aladdin, pour y récupérer un livre.

Retournez au Marché sud pour parler à Aladdin. Cela signera la fin de la quête « Affronter la tempête » et le début de celle intitulée « Percée », liée à Jasmine.

La quête « Percée » de Jasmine sur Disney Dreamlight Valley

Partez en direction du Marché central pour parler à Jasmine du livre que vous venez de récupérer.

Donnez-lui l'item, puis parlez à Aladdin.

Maintenant, vous devez partir en quête de diverses ressources, disséminées dans la zone du désert (à l'entrée du royaume) : Chaudron d'alchimie → Passez dans la grosse tornade de sable pour trouver le chaudron derrière de la roche. Base de table d'alchimie → Partez sur votre droite, depuis l'emplacement du chaudron, pour dénicher l'item. Creuset de table d'alchimie → Entre des roches de grès, au début de la zone. Vous devez utiliser votre pioche pour accéder à l'objet en question.

Rapportez l'ensemble à Jasmine au Quartier des artisans (suivez les panneaux avec un logo représentant un marteau).

Placez les items dans un endroit au sol, près d'Aladdin, puis parlez-lui.

Ce dernier vous demande de rassembler divers combustibles : Bouteille de combustible x 2 → Fouillez le stand disposant de bouteilles noires, au Marché central. Charbon x 2 → En interagissant avec les deux braseros dans le Quartier des artisans, vous obtiendrez les charbons demandés.



Positionnez ces éléments dans les deux petits braseros dorés, près de la table d'alchimie, dans le Quartier des artisans.

Discutez avec Aladdin, puis avec Jasmine.

Vous devez, dorénavant, fabriquer une lampe dorée, qui nécessite : Éclats d'or x 18 → Normalement, vous les avez déjà. Ces éléments s'obtiennent en brisant les dépôts de grès. Moule de lampe x 1 → Le moule est enterré près des escaliers de la zone où vous êtes.



Allez à une station d'artisanat pour confectionner la lampe et retournez voir Jasmine.

Vous aurez, dès lors, terminé la quête « Percée » et vous pourrez démarrer celle nommée « Magie des souhaits ».

La quête « Magie des souhaits » de Jasmine sur Disney Dreamlight Valley

Parlez à Aladdin à propos de ses trois souhaits, dont vous devez en trouver les vestiges. Vestige du premier souhait → Lancez votre canne à pêche dans les cercles apparaissant à la surface de l'eau, à l'entrée du royaume (zone du désert). Vestige du deuxième souhait → Parlez à Jasmine et rassemblez les ressources demandées pour réparer la fontaine. Cette étape demande de fabriquer des tuyaux de fontaine à une station d'artisanat et de les placer au bon endroit (soit près de Jasmine). Vous devez également faire pivoter les tuiles pour aligner les tuyaux. Vestige du troisième souhait → Vous devez collecter des étincelles du Génie, qui sont placées sur un toit, c'est-à-dire celui où vous avez rencontré Aladdin pour la première fois.











Retournez à la table d'alchimie pour créer l'enchantement de lampe, grâce aux trois vestiges.

Apportez le tout à Jasmine, au Marché central.

Le Tapis volant est désormais sain et sauf et vous obtiendrez la quête « Carpe Diem ».

La quête « Carpe Diem » d'Aladdin sur Disney Dreamlight Valley

Interagissez avec le Tapis volant pour rejoindre l'invocateur de vent.

Vous devez, maintenant, briser différents cristaux, placés à différents endroits. Pour cela, frayez-vous un chemin en construisant des passages à l'aide de planches et en brisant les dépôts de grès. Dès que vous êtes devant un cristal, utilisez votre pioche dessus. Vous devrez également pêcher et rapporter une banane en or à un singe pour progresser jusqu'aux deux derniers cristaux.



Parlez, ensuite, à Aladdin puis à Jasmine.

Retournez dans votre Vallée pour placer la maison d'Aladdin et de Jasmine à l'emplacement de votre choix (coût de construction : 20 000 pièces).

Vous pouvez, à présent, accueillir Jasmine et lui parler.

Rendez-vous au royaume d'Agrabah pour discuter avec Aladdin.

Allez dans votre Vallée pour accueillir Aladdin, qui vous donnera le Tapis volant.

Allez dans la section « Compagnons » depuis votre garde-robe pour équiper le Tapis volant, et prendre une photo avec lui. Ce qui mettra fin à la quête « Carpe Diem ».

Vous savez probablement déjà que la mise à jour « Tales of Agrabah », déployée le 26 février 2025, a apporté deux nouveaux personnages sur. Il s'agit, plus précisément d', qui sont à retrouver dans un royaume bien spécifique.D'ailleurs, nous vous expliquons, dans ce qui suit,, étape par étape.Afin de, vous devez vous rendre dans le Château des Rêves. Grimpez jusqu'au dernier palier pour découvrir une nouvelle porte, soit celle menant à Agrabah, c'est-à-dire le royaume d'. Pour la déverrouiller, vous devez posséder 15 000 Dreamlight. À partir du moment où vous avez accès au royaume d'Agrabah, vous pouvez progresser, notamment avec la quête « L'Ancien révélé » de Jasmine, dans le but d'Dès que vous avez récupéré la quête « L'Ancien révélé » de Jasmine sur, vous pouvez entrer dans le royaume d'Agrabah et réaliser les différents objectifs proposés, dont voici les détails ainsi que la marche à suivre pour les terminer :. Vous pouvez également faire du Tapis volant votre compagnon, en le sélectionnant depuis le menu adéquat.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox, PC, Mac et Nintendo Switch.