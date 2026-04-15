Disney Dreamlight Valley accueille une nouvelle collection Star Wars

Gameloft a, récemment, ajouté une nouvelle collection Star Wars à son jeu de simulation Disney Dreamlight Valley.

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Star Wars s'invite de nouveau dans Disney Dreamlight Valley

BB-8, Padmé's outfits and more, your Valley just got a galactic upgrade! pic.twitter.com/z8SiDcWNZv — Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) April 15, 2026

La collection Star Wars 2025 également disponible sur Disney Dreamlight Valley

Après avoir introduit le personnage Pocahontas via la mise à jour « Whispers of the Wind », et après avoir fait un léger teasing à ce sujet sur les réseaux sociaux, les développeurs de chez Gameloft ont annoncé queEn effet, comme annoncé via une publication sur le compte Twitter/X du jeu,. Ainsi,, via la boutique premium (disponible en jeu).À l'heure où nous écrivons ces lignes, il est ainsi possible d'acheter les compagnons suivants : BB8 et RD-D2 (ce dernier était dans la collection Star Wars 2025). Le studio de développement a, en outre, annoncé que la collection Star Wars de cette année pourcomporte la tenue Prairie estivale de Padmé Amidala, une Maison de jouée inspirée de Tatooine et un kit de construction d'accessoires de Tatooine (il se peut que ces éléments arrivent au compte-goutte jusqu'au mois de mai prochain).Durant cette période, les joueurs et les joueuses deauront également l'opportunité de récupérer certains éléments cosmétiques de la collection Star Wars de l'année dernière, comprenant notamment le sabre laser d'Anakin Skywalker, un ensemble Padmé Amidala et bien d'autres. Comme dit précédemment, le compagnon RD-D2 est d'ores et déjà disponible à l'achat dans la boutique premium. Évidemment, cela vous coûtera des Pierres de lune, que vous pouvez obtenir avec de l'argent réel ou en ouvrant certains coffres en jeu.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC et Mac.