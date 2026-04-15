Disney Dreamlight Valley accueille une nouvelle collection Star Wars

Gameloft a, récemment, ajouté une nouvelle collection Star Wars à son jeu de simulation Disney Dreamlight Valley.
Après avoir introduit le personnage Pocahontas via la mise à jour « Whispers of the Wind », et après avoir fait un léger teasing à ce sujet sur les réseaux sociaux, les développeurs de chez Gameloft ont annoncé que Disney Dreamlight Valley se dote de la collection Star Wars 2026, et ce, pour une durée déterminée
.
Star Wars s'invite de nouveau dans Disney Dreamlight Valley
En effet, comme annoncé via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, Disney Dreamlight Valley s'offre la collection Star Wars 2026
. Ainsi, à compter du 15 avril jusqu'au 6 mai 2026, les joueurs et les joueuses évoluant sur ledit jeu de simulation peuvent se procurer divers éléments cosmétiques en lien avec l'univers de George Lucas
, via la boutique premium (disponible en jeu).
À l'heure où nous écrivons ces lignes, il est ainsi possible d'acheter les compagnons suivants : BB8 et RD-D2 (ce dernier était dans la collection Star Wars 2025). Le studio de développement a, en outre, annoncé que la collection Star Wars de cette année pour Disney Dreamlight Valley
comporte la tenue Prairie estivale de Padmé Amidala, une Maison de jouée inspirée de Tatooine et un kit de construction d'accessoires de Tatooine (il se peut que ces éléments arrivent au compte-goutte jusqu'au mois de mai prochain).
La collection Star Wars 2025 également disponible sur Disney Dreamlight Valley
Durant cette période, les joueurs et les joueuses de Disney Dreamlight Valley
auront également l'opportunité de récupérer certains éléments cosmétiques de la collection Star Wars de l'année dernière, comprenant notamment le sabre laser d'Anakin Skywalker, un ensemble Padmé Amidala et bien d'autres. Comme dit précédemment, le compagnon RD-D2 est d'ores et déjà disponible à l'achat dans la boutique premium. Évidemment, cela vous coûtera des Pierres de lune, que vous pouvez obtenir avec de l'argent réel ou en ouvrant certains coffres en jeu.
Rappelons, en guise de conclusion, que Disney Dreamlight Valley
est à retrouver sur plusieurs plateformes, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC et Mac.
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