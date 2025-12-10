Cendrillon Disney Dreamlight Valley : Comment débloquer ce personnage ?

Nous vous expliquons, pas à pas, comment débloquer le personnage Cendrillon sur Disney Dreamlight Valley.

Comment débloquer le personnage Cendrillon sur Disney Dreamlight Valley ?

Dès que vous avez mis la main sur la pantoufle perdue, allez parler à La bonne fée dans sa maison. Si elle n'y est pas, n'hésitez pas à lui demander d' « aller faire un petit tour » pour qu'elle vous suive jusque dans sa maison.

Donnez-lui la pantoufle, pour apprendre que celle-ci appartient à Cendrillon.

Vous devez, à présent, fabriquer l'enchantement de souhait, qui nécessite ces ingrédients : Gingembre x 5. À collecter dans les Terres oubliées. Groseille x 5. À récupérer sur des buissons dans les Terres oubliées et/ou les Hauteurs glacées. Capucine orange x 1. À ramasser dans les Terres oubliées. Diamant x 1. À miner sur les affleurements rocheux disponibles dans les Terres oubliées.

Dès que cela est le cas, rendez-vous à une station d'artisanat pour fabriquer l'enchantement de souhait (onglet : potion et enchantement).

Ouvrez votre inventaire et utilisez l'enchantement de souhait sur votre arrosoir.

Retournez voir La bonne fée dans sa maison et parlez-lui.

Plantez la citrouille enchantée à l'endroit de votre choix dans votre Vallée.

Arrosez-la, puis attendez qu'elle pousse (cela prend 15 minutes).

Récoltez-la, et retournez voir La bonne fée.

Rendez-vous au restaurant Chez Rémy pour discuter avec Rémy de la Citrouille enchantée.

Maintenant que vous avez la Citrouille enchantée, retournez voir La bonne fée pour la lui montrer.

Placez la maison de Cendrillon à l'emplacement de votre choix.

Payez son coût de construction (15 000 pièces) en interagissant avec le panneau de Piscou, sur la maison de Cendrillon.

Retournez à l'Esplanade, près du puits à vœux, pour y placer la Citrouille enchantée et 8 meubles élégants blancs, jaunes ou bleus (ceux de votre choix).

Interagissez, pour finir, avec la Citrouille enchantée.













Comme vous le savez probablement déjà,s'est doté de la mise à jour The Winter Ball, le 10 décembre 2025. Ce nouveau patch majeur et gratuit a, bien entendu, apporté de nombreuses nouveautés, dont un nouveau personnage, à savoirD'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous indiquons, en vous donnant la marche à suivre.Afin de, et ainsi l'inviter à devenir une résidente permanente de votre Vallée, vous devez absolument avoir débloqué Marraine la bonne fée. Si tel est le cas, vous verrez un courrier dans votre boîte aux lettres. Celui-ci vous explique qu'un soulier est à retrouver dans la zone de l'Esplanade. Cherchez-le pour obtenir la quête « La citrouille et la princesse », qui vous permet deet donc voici la marche à suivre :Vous avez, ainsi, terminé la quête « La citrouille et la princesse » et vous avez réussi à. Vous pouvez dorénavant effectuer ses quêtes d'amitié pour glaner des récompenses.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.