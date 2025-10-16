Cendrillon arrive dans Disney Dreamlight Valley avec la mise à jour Le bal de l'hiver

La célèbre princesse de Disney s'apprête enfin à rejoindre la vallée. Une mise à jour féérique attend les joueurs en décembre, avec en prime une toute nouvelle fonctionnalité communautaire baptisée DreamTeams.

Un conte de fées qui devient réalité

DreamTeams, la nouvelle ère du multijoueur

Une nouvelle façon de jouer ensemble

Un aperçu du futur contenu de 2026

Début 2026 : arrivée de La Belle et le Clochard

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Les fans del'attendaient depuis des mois,fera bientôt son entrée dans la vallée enchantée. Gameloft a confirmé que la prochaine mise à jour gratuite,. Un événement magique qui clôturera l'année en beauté et marquera l'arrivée de nouvelles mécaniques communautaires.Dans leur livestream d'hier, Gameloft a partagé de nombreuses informations, notamment au sujet de cette nouvelle mise à jour,. L'héroïne emblématique du dessin animé de 1950 apportera avec elle uneet des récompenses d'amitié exclusives inspirées de son univers raffiné, bal, carrosse et magie seront au rendez-vous.Gameloft promet une mise en scène tout en élégance pour ce grand retour. Le thème du bal d'hiver plongera les joueurs dans une atmosphère lumineuse et festive, parfaite pour la saison des fêtes. Les récompenses, quant à elles, mettront à l'honneur la splendeur et la grâce de Cendrillon, entre robes, décorations et objets inspirés de son château.Cette mise à jour introduit également une fonctionnalité très attendue, les. Grâce à ce nouveau système, il sera désormais possible de créer sa propre communauté au sein du jeu, composée de jusqu'à 7 amis.Chaque équipe pourraafin de représenter au mieux son identité. Les membres pourront partager leurs ressources,ou accomplir des quêtes ensemble. Une évolution majeure pour Disney Dreamlight Valley, qui mise désormais sur une expérience pluLes DreamTeams permettront aussi d'échanger des photos et des mises à jour, renforçant encore le sentiment de communauté. Une approche pensée pour encourager la coopération et l'entraide, dans un univers où la magie de Disney prend une nouvelle dimension collective.Lors de cette présentation,. Les prochains mois s'annoncent riches en nouveautés :En attendant, les joueurs pourront déjà découvrir d, qui introduira de nouveaux biomes, personnages et montures, notamment des chevaux.Avec, Disney Dreamlight Valley continue d'enrichir son univers en conjuguant nostalgie, créativité et coopération., tandis que la fonctionnalité DreamTeams promet de rapprocher les joueurs comme jamais auparavant.Rendez-vous donc le 10 décembre pour vivre cette mise à jour enchantée, qui est gratuite pour tous les joueurs.