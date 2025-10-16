Cendrillon arrive dans Disney Dreamlight Valley avec la mise à jour Le bal de l'hiver

La célèbre princesse de Disney s'apprête enfin à rejoindre la vallée. Une mise à jour féérique attend les joueurs en décembre, avec en prime une toute nouvelle fonctionnalité communautaire baptisée DreamTeams.
Les fans de Disney Dreamlight Valley
l'attendaient depuis des mois, Cendrillon
fera bientôt son entrée dans la vallée enchantée. Gameloft a confirmé que la prochaine mise à jour gratuite, intitulée Le bal de l'hiver, sera déployée le 10 décembre
. Un événement magique qui clôturera l'année en beauté et marquera l'arrivée de nouvelles mécaniques communautaires.
Un conte de fées qui devient réalité
Dans leur livestream d'hier, Gameloft a partagé de nombreuses informations, notamment au sujet de cette nouvelle mise à jour, où les joueurs devront collaborer avec la Bonne Fée pour ramener Cendrillon au cœur de la vallée
. L'héroïne emblématique du dessin animé de 1950 apportera avec elle une nouvelle série de quêtes
et des récompenses d'amitié exclusives inspirées de son univers raffiné, bal, carrosse et magie seront au rendez-vous.
Gameloft promet une mise en scène tout en élégance pour ce grand retour. Le thème du bal d'hiver plongera les joueurs dans une atmosphère lumineuse et festive, parfaite pour la saison des fêtes. Les récompenses, quant à elles, mettront à l'honneur la splendeur et la grâce de Cendrillon, entre robes, décorations et objets inspirés de son château.
DreamTeams, la nouvelle ère du multijoueur
Cette mise à jour introduit également une fonctionnalité très attendue, les DreamTeams
. Grâce à ce nouveau système, il sera désormais possible de créer sa propre communauté au sein du jeu, composée de jusqu'à 7 amis.
Chaque équipe pourra choisir son nom, sa devise et son icône
afin de représenter au mieux son identité. Les membres pourront partager leurs ressources, coopérer pour fabriquer des objets
ou accomplir des quêtes ensemble. Une évolution majeure pour Disney Dreamlight Valley, qui mise désormais sur une expérience plus sociale et collaborative
.
Une nouvelle façon de jouer ensemble
Les DreamTeams permettront aussi d'échanger des photos et des mises à jour, renforçant encore le sentiment de communauté. Une approche pensée pour encourager la coopération et l'entraide, dans un univers où la magie de Disney prend une nouvelle dimension collective.
Un aperçu du futur contenu de 2026
Lors de cette présentation, Gameloft a également dévoilé les grandes lignes de sa feuille de route 2026
. Les prochains mois s'annoncent riches en nouveautés :
- Début 2026 : arrivée de La Belle et le Clochard
- Printemps 2026 : mise à jour autour de Pocahontas
- Été 2026 : une aventure mythologique inspirée d'Hercule
En attendant, les joueurs pourront déjà découvrir dès le 19 novembre l'extension Wishblossom Ranch
, qui introduira de nouveaux biomes, personnages et montures, notamment des chevaux.
Avec Le bal de l'hiver
, Disney Dreamlight Valley continue d'enrichir son univers en conjuguant nostalgie, créativité et coopération. L'arrivée de Cendrillon marque une étape importante dans l'évolution du jeu
, tandis que la fonctionnalité DreamTeams promet de rapprocher les joueurs comme jamais auparavant.
Rendez-vous donc le 10 décembre pour vivre cette mise à jour enchantée, qui est gratuite pour tous les joueurs.
commentaires (2)
Sur quelle plateforme jouez-vous ? Avez-vous essayé de désinstaller et de réinstaller le jeu, à tout hasard ?
Bonjour je passe énormément de temps sur dreamlight valley mais je rencontre un très gros beug et je sais pas comment prévenir le serveur concerné. En plein jeux en quête ou en montant les niveaux de mes personnages ben mon jeu saute et m'affiche problème de logiciel je suis obligé de relancer le jeu de sauvegarder bien trop souvent et de refaire parfois plusieurs étapes que j'ai déjà fait a part ce beug se jeux est un régal pour moi il me permet vraiment de me détendre après des journées bien chargées, il me manque que deux personnes a débloquer car je veux d'abord finir toute les missions de tous les autres personnes qui sont soit a 10 d'amitié ou 7,8 d'amitié et j'ai presque tous les meubles débloquer grâce au magasin des deux dlc ou il me manque que deux personnes aussi sur le deuxième dlc. Voilà à part mon beug logiciel ou sur le coup je suis dégoûtée je me régale trop