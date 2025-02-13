Directive 8020 se montre dans un nouveau trailer et annonce sa date de sortie

Supermassive Games et Bandai Namco ont, récemment, partagé un nouveau trailer pour Directive 8020 et ont dévoilé sa date de sortie.

Un nouveau trailer et la date de sortie de Directive 8020 partagés







L'équipe de Supermassive Games a travaillé d'arrache-pied pour créer une expérience narrative à mi-chemin entre l'exploration futuriste et l'horreur glaçante, un jeu dans lequel chaque choix peut entraîner une mort désastreuse. Dans cette nouvelle bande-annonce, nous dévoilons de nouveaux secrets de l'histoire du jeu. Celui-ci explore des alliances fragiles, des menaces invisibles et les limites de la résilience humaine face à nos peurs les plus profondes. Nous mettons le cap vers un territoire inexploré, les terrifiants abysses de l'espace. - Will Doyle, directeur créatif à Supermassive Games.

Les joueurs et les joueuses qui apprécient les jeux d'horreur de Supermassive Games (Until Dawn, The Quarry) attendent avec grande impatience, qui est le premier volet de la deuxième saison de The Dark Pictures Anthology. Ces derniers seront ravis d'apprendre que, il y a peu de temps.En effet,Cette nouvelle vidéo, qui dure un peu moins de 2 minutes, nous rappelle que cette aventure narrative et horrifique nous transportera dans l'espace, aux côtés de l'équipage du vaisseau colonial Cassiopeia. Malheureusement, les cinq membres dudit équipage ne sont pas seuls et seront, rapidement, traqués par un « organisme extraterrestre capable d'imiter sa proie », façon Aliens.Comme dans les autres productions vidéoludiques de Supermassive Games,invitera les joueurs et les joueuses à effectuer des choix, qui auront des conséquences sur la suite des événements. Le titre offrira de nouvelles mécaniques et mettra à disposition divers outils (lampe torche, scanner, appareil de communication, une cale). Côté casting, nous retrouverons l'actrice Lashana Lynch (Bob Marley: One Love et The Woman King, notamment), qui incarne l'astronaute Young.Rendez-vous donc le 2 octobre 2025 pour découvrir, qui est considéré comme un survival horror de science-fiction. Date à laquelle le titre de Supermassive Games se rendra disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.