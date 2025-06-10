Directive 8020 proposera une fonctionnalité qui va plaire

Supermassive Games a, récemment, indiqué que Directive 8020 va avoir le droit à une fonctionnalité, qui risque grandement de ravir les joueurs.

Directive 8020 se montre dans une nouvelle vidéo

Directive 8020 va se doter de la fonctionnalité « Turning Points »

Directive 8020 intègre la nouvelle fonctionnalité Turning Points. Pour la toute première fois dans un titre Dark Pictures [The Dark Pictures Anthology], vous pouvez revenir en arrière pour modifier les conséquences de vos décisions. C'est un véritable bond en avant pour nous, d'autant plus que le jeu propose de nombreux embranchements et plusieurs fins. Nous avons souhaité offrir aux fans plus de contrôle, de rejouabilité et de moyens de découvrir chaque couche de l'histoire. - Will Doyle, directeur créatif de Dark Pictures chez Supermassive Games.

Comme vous le savez probablement déjà, à la fin de cette année 2025, Supermassive Games (Until Dawn, The Quarry) va sortir son nouveau jeu, qui s'inscrit dans The Dark Pictures Anthology :. Alors qu'il reste encore quelques semaines à patienter, les développeurs ont partagéEn effet, lors du Future Games Show, qui a eu lieu dans la soirée du samedi 7 juin 2025,Cette nouvelle vidéo, qui dure un peu plus de deux minutes, nous rappelle que, qui se retrouve traqué par « un organisme extraterrestre capable d'imiter sa proie ». D'ailleurs, en raison de la capacité de l'ennemi, il sera très difficile de se fier aux uns et aux autres.. Cette option, qui a pour objectif d'offrir un vrai contrôle aux joueurs et aux joueuses, permettra de revenir à certains moments décisifs de l'histoire afin de changer de choix et, ainsi, débloquer un nouveau pan scénaristique. Remarquons, cependant, que Supermassive Games a tout de même décidé de laisser le mode Survie, qui ne donne pas la possibilité de revenir en arrière, surRappelons, en guise de conclusion, quedébarque le 2 octobre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.