Directive 8020 proposera une fonctionnalité qui va plaire

Supermassive Games a, récemment, indiqué que Directive 8020 va avoir le droit à une fonctionnalité, qui risque grandement de ravir les joueurs.
Comme vous le savez probablement déjà, à la fin de cette année 2025, Supermassive Games (Until Dawn, The Quarry) va sortir son nouveau jeu, qui s'inscrit dans The Dark Pictures Anthology : Directive 8020
. Alors qu'il reste encore quelques semaines à patienter, les développeurs ont partagé un nouveau trailer pour Directive 8020 et ont précisé que le titre embarquera une fonctionnalité attendue
.
Directive 8020 se montre dans une nouvelle vidéo
En effet, lors du Future Games Show, qui a eu lieu dans la soirée du samedi 7 juin 2025, Supermassive Games a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour Directive 8020
.
Cette nouvelle vidéo, qui dure un peu plus de deux minutes, nous rappelle que Directive 8020 invitera les joueurs et les joueuses à suivre les aventures de l'équipage du Cassiopeia
, qui se retrouve traqué par « un organisme extraterrestre capable d'imiter sa proie
». D'ailleurs, en raison de la capacité de l'ennemi, il sera très difficile de se fier aux uns et aux autres.
Directive 8020 va se doter de la fonctionnalité « Turning Points »
Ce nouveau trailer de Directive 8020 est, surtout, l'occasion d'apprendre que le titre proposera la fonctionnalité « Turning Points »
. Cette option, qui a pour objectif d'offrir un vrai contrôle aux joueurs et aux joueuses, permettra de revenir à certains moments décisifs de l'histoire afin de changer de choix et, ainsi, débloquer un nouveau pan scénaristique. Remarquons, cependant, que Supermassive Games a tout de même décidé de laisser le mode Survie, qui ne donne pas la possibilité de revenir en arrière, sur Directive 8020
.
Directive 8020 intègre la nouvelle fonctionnalité Turning Points. Pour la toute première fois dans un titre Dark Pictures [The Dark Pictures Anthology], vous pouvez revenir en arrière pour modifier les conséquences de vos décisions. C'est un véritable bond en avant pour nous, d'autant plus que le jeu propose de nombreux embranchements et plusieurs fins. Nous avons souhaité offrir aux fans plus de contrôle, de rejouabilité et de moyens de découvrir chaque couche de l'histoire.
- Will Doyle, directeur créatif de Dark Pictures chez Supermassive Games.
Rappelons, en guise de conclusion, que Directive 8020
débarque le 2 octobre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
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