Directive 8020 met en avant son aspect multijoueur dans un nouveau trailer

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 mars 2026 à 12h04
Supermassive Games a, très récemment, partagé une nouvelle bande-annonce mettant en lumière la dimension multijoueur et coopérative de Directive 8020.
Directive 8020 met en avant son aspect multijoueur dans un nouveau trailer
Comme vous le savez probablement déjà, cette année 2026 marquera l'arrivée d'un tout nouveau jeu d'horreur signé Supermassive Games, à savoir Directive 8020. Alors que son lancement est prévu dans plusieurs semaines, Directive 8020 refait parler de lui grâce à un nouveau trailer présentant son aspect multijoueur.

Un trailer pour le multijoueur de Directive 8020

directive-8020-visuel-environnement
Effectivement, c'est au cours du Future Games Show, qui a eu lieu dans la soirée du jeudi 12 mars 2026, que Supermassive Games a montré le mode coopératif local de Directive 8020, via un tout nouveau trailer baptisé « Don't Play Alone ». Ainsi, ce nouvel opus de la série The Dark Pictures Anthology pourra être parcouru en solo, mais aussi à cinq joueurs en local.

Le principe étant plutôt simple, et assez similaire aux précédentes productions vidéoludiques dudit studio (The Quarry et opus Dark Pictures Anthology) : les joueurs se transmettent la manette en fonction du scénario et des événements se déroulant à l'écran. Évidemment, ces derniers devront collaborer afin de survivre et de maintenir l'équipage du Cassiopeia en vie, et ce, malgré la présence d'un « organisme extraterrestre capable d'imiter sa proie ».

Miniature vidéo

En outre, Supermassive Games a profité de l'occasion pour annoncer une excellente nouvelle concernant le mode multijoueur de Directive 8020.

Le multijoueur en ligne arrivera après le lancement de Directive 8020

directive-8020-visuel-personnage
À la fin de ce tout nouveau trailer, le studio de développement Supermassive Games a précisé que Directive 8020 se dotera du multijoueur en ligne, après sa sortie. Celui-ci sera introduit par le biais d'une mise à jour gratuite. Malheureusement, à l'heure actuelle, aucune date de sortie précise n'a été communiquée à ce sujet. Nul doute que Supermassive Games fera une annonce en temps et en heure, et nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Rappelons, en guise de conclusion, que Directive 8020 débarque le 12 mai 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Supermassive Games perd son PDG, qui démissionne en pleine crise interne
Directive 8020 30 juin 2026

Supermassive Games perd son PDG, qui démissionne en pleine crise interne

Quelques semaines après la sortie de Directive 8020, Robert Henrysson quitte son poste de PDG de Supermassive Games. Si son mandat a permis de lancer ce nouveau volet avec succès, le studio traverse une période trouble marquée par plusieurs vagues de licenciements.
Directive 8020 : Combien d'épisodes sont disponibles ?
Directive 8020 13 mai 2026

Directive 8020 : Combien d'épisodes sont disponibles ?

Retrouvez toutes les informations concernant le nombre d'épisodes disponibles sur Directive 8020, développé par Supermassive Games.
Durée de vie Directive 8020 : Combien d'heures pour le terminer ?
Directive 8020 13 mai 2026

Durée de vie Directive 8020 : Combien d'heures pour le terminer ?

Retrouvez des informations concernant la durée de vie de Directive 8020, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.

commentaire (0)