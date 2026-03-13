Directive 8020 met en avant son aspect multijoueur dans un nouveau trailer

Supermassive Games a, très récemment, partagé une nouvelle bande-annonce mettant en lumière la dimension multijoueur et coopérative de Directive 8020.

Un trailer pour le multijoueur de Directive 8020

Le multijoueur en ligne arrivera après le lancement de Directive 8020

















Comme vous le savez probablement déjà, cette année 2026 marquera l'arrivée d'un tout nouveau jeu d'horreur signé Supermassive Games, à savoir. Alors que son lancement est prévu dans plusieurs semaines,Effectivement, c'est au cours du Future Games Show, qui a eu lieu dans la soirée du jeudi 12 mars 2026, quebaptisé « Don't Play Alone ». Ainsi,Le principe étant plutôt simple, et assez similaire aux précédentes productions vidéoludiques dudit studio (The Quarry et opus Dark Pictures Anthology) : les joueurs se transmettent la manette en fonction du scénario et des événements se déroulant à l'écran. Évidemment, ces derniers devront collaborer afin de survivre et de maintenir l'équipage du Cassiopeia en vie, et ce, malgré la présence d'un « organisme extraterrestre capable d'imiter sa proie ».En outre,À la fin de ce tout nouveau trailer,. Celui-ci sera introduit par le biais d'une mise à jour gratuite. Malheureusement, à l'heure actuelle, aucune date de sortie précise n'a été communiquée à ce sujet. Nul doute que Supermassive Games fera une annonce en temps et en heure, et nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.Rappelons, en guise de conclusion, quedébarque le 12 mai 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.