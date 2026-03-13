Directive 8020 met en avant son aspect multijoueur dans un nouveau trailer

Supermassive Games a, très récemment, partagé une nouvelle bande-annonce mettant en lumière la dimension multijoueur et coopérative de Directive 8020.
Comme vous le savez probablement déjà, cette année 2026 marquera l'arrivée d'un tout nouveau jeu d'horreur signé Supermassive Games, à savoir Directive 8020
. Alors que son lancement est prévu dans plusieurs semaines, Directive 8020 refait parler de lui grâce à un nouveau trailer présentant son aspect multijoueur
.
Un trailer pour le multijoueur de Directive 8020
Effectivement, c'est au cours du Future Games Show, qui a eu lieu dans la soirée du jeudi 12 mars 2026, que Supermassive Games a montré le mode coopératif local de Directive 8020, via un tout nouveau trailer
baptisé « Don't Play Alone ». Ainsi, ce nouvel opus de la série The Dark Pictures Anthology pourra être parcouru en solo, mais aussi à cinq joueurs en local
.
Le principe étant plutôt simple, et assez similaire aux précédentes productions vidéoludiques dudit studio (The Quarry et opus Dark Pictures Anthology) : les joueurs se transmettent la manette en fonction du scénario et des événements se déroulant à l'écran. Évidemment, ces derniers devront collaborer afin de survivre et de maintenir l'équipage du Cassiopeia en vie, et ce, malgré la présence d'un « organisme extraterrestre capable d'imiter sa proie
».
En outre, Supermassive Games a profité de l'occasion pour annoncer une excellente nouvelle concernant le mode multijoueur de Directive 8020
.
Le multijoueur en ligne arrivera après le lancement de Directive 8020
À la fin de ce tout nouveau trailer, le studio de développement Supermassive Games a précisé que Directive 8020 se dotera du multijoueur en ligne, après sa sortie
. Celui-ci sera introduit par le biais d'une mise à jour gratuite. Malheureusement, à l'heure actuelle, aucune date de sortie précise n'a été communiquée à ce sujet. Nul doute que Supermassive Games fera une annonce en temps et en heure, et nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.
Rappelons, en guise de conclusion, que Directive 8020
débarque le 12 mai 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
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