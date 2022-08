Dinkum : Miel (Honey), où et comment en trouver ?

Où et comment trouver du miel (Honey), sur Dinkum ?

Sur, les joueurs et les joueuses auront la possibilité de récupérer diverses ressources et aliments, dont du. De notre côté, nous avons réussi à en trouver, mais le miel semble être un item plutôt rare sur le jeu de James Bendon. Néanmoins, voicisur le titre.Tout d'abord, notons qu'au moment de notre découverte, nous étions dans une zone tropicale. De plus, nous avions, précédemment, débloqué le niveau 2 de Logging Licence et nous étions équipés d'une hache en cuivre (Copper Axe) . Or, il y a des chances que ces éléments ne soient pas forcément nécessaires pour trouver du miel.Dans tous les cas, pour obtenir dusur, vous devrez posséder la Logging Licence ainsi qu'une hache (axe). C'est auprès de Fletch que vous pourrez la débloquer. Ceci vous coûtera 250 Permit Points. En ce qui concerne la hache, vous pouvez en acheter une basique dans la boutique de John.Une fois que vous possédez tous ces éléments, il faudra abattre des arbres, tels que ceux donnant la ressource Gum Log. Avec un peu de chance, vous pourrez apercevoir une ruche d'abeilles tomber en même temps que l'arbre. Si tel est le cas, il ne vous reste plus qu'à utiliser l'un de vos outils sur la ruche. En se brisant, vous verrez l'objet de vos convoitises : duNous ne connaissons pas précisément le taux de drop du, sur, mais, comme dit précédemment, c'est assez rare d'en trouver. Ainsi, vous l'aurez compris, il faudra très probablement couper plusieurs arbres, avant de voir une ruche d'abeilles et récupérer duPour rappel,est arrivé en accès anticipé le 14 juillet 2022, sur PC, et plus précisément sur la plateforme Steam.