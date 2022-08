Dinkum : Comment augmenter son niveau d'amitié avec les PNJ ?

Augmenter son niveau d'amitié avec les personnages de Dinkum

Le niveau d'amitié avec les personnages

Comment gagner des cœurs d'amitié sur Dinkum ?

Rendre des services aux PNJ

Effectuer les quêtes du tableau d'affichage

Les joueurs et les joueuses derencontreront différents personnages, tout au long de leur aventure. Chacun d'entre eux a un rôle très important. Par exemple, c'est en parlant avec Fletch, que nous pouvons débloquer des licences. Alors que John propose plusieurs objets à la vente. D'ailleurs, sachez qu'il est tout à fait possible. Nous vous expliquons comment faire, ci-dessous.Sur, votre niveau d'amitié avec un personnage est matérialisé par des cœurs, qui se remplissent au fur et à mesure. Afin de connaître votre niveau d'amitié avec un PNJ en particulier, il vous suffit d'aller lui parler. À l'écran, au-dessus de la boîte de dialogue et au-dessus du nom du personnage, vous pourrez voir lesdits cœurs, et donc votre avancée (comme sur l'image ci-dessous). Autrement, vous pouvez également vous rendre sur votre journal, sélectionnez l'onglet « Pedia » puis « People ».Afin d'deet ainsi gagner des cœurs, il est impératif de réaliser des actions spécifiques. Comme sur, pour ne citer que cet exemple, vous devrez impérativement, et ce assez régulièrement.Pour ce faire, vous devrez aller leur parler et leur demander s'ils ont un travail pour vous. Dans certains cas, ils vous demanderont de leur rapporter tel ou tel item, selon une quantité précise. D'autres fois, ils chercheront à se débarrasser d'un objet et vous le proposeront à la vente, contre une certaine somme. Notez qu'à chaque fois, vous n'avez que très peu de temps, soit la journée, pour accomplir votre objectif. Finalement, sachez que vous pouvez leur rendre service, qu'une seule fois par jour, et ce tous les jours.De plus, si vous avez débloqué le panneau d'affichage, vous pouvez accéder aux différentes requêtes des PNJ. En effet, en examinant le tableau d'affichage, vous pourrez voir plusieurs quêtes. Très souvent, celles-ci vous demanderont de récupérer un objet et de le rapporter au personnage, qui est l'auteur de cette requête. Par exemple, de notre côté, l'une d'entre elles exigeait de ramener 22 pommes (Apple) à John. En accomplissant l'objectif, nous avons augmenté notre niveau d'amitié avec ledit PNJ et nous avons gagné des Dinks (monnaie in-game).C'est en augmentant le niveau d'amitié avec les personnages que vous pourrez, entre autres, leur demander de s'installer, de façon permanente et durable, sur votre île et ainsi débloquer de nouveaux bâtiments.Pour rappel,est sorti en accès anticipé au mois de juillet de cette année, sur PC. Le titre est disponible sur Steam et devrait sortir, plus tard, sur consoles.