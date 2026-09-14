Blizzard justifie les annonces prématurées de Diablo V et StarCraft, pour 2029 et 2030

Blizzard a surpris tout le monde en dévoilant des dates de sortie lointaines pour Diablo 5 et un nouveau StarCraft. Une stratégie de communication (presque) inhabituelle que la présidente du studio justifie par une volonté d'afficher une confiance absolue, mais qui pourrait aussi cacher des enjeux internes bien plus cruciaux.

L'annonce de jeux vidéo des années avant leur sortie semblait être une relique du passé. Pourtant, lors de la dernière BlizzCon, le studio californien a pris le public à contre-pied en dévoilant un tout nouveau jeu de tir en monde ouvert StarCraft pour 2030, ainsi que Diablo 5 pour 2029. Ce calendrier a suscité l'incompréhension chez de nombreux observateurs, d'autant plus que l'industrie nous a habitués aux multiples retards. Face à ces interrogations, la direction du studio a tenu à clarifier ses intentions.

Une confiance affichée face au scepticisme

Interrogée par Bloomberg en marge de l'événement, la présidente de Blizzard, Johanna Faries, a expliqué les raisons derrière cette communication si précoce. L'objectif principal est de rassurer les joueurs et les investisseurs sur la solidité du catalogue à venir.

Nous voulons transmettre notre confiance dans certains de nos plus grands paris à venir. Nous sommes un Blizzard qui va livrer ses jeux, les livrer en grand, et les livrer à temps, avec tout le monde sur le pont pour préparer ces projets au succès.

Cette déclaration ambitieuse tranche avec la prudence habituelle du secteur. Révéler des dates aussi lointaines est une méthode inédite pour l'entreprise, qui espère ainsi créer une nouvelle dynamique de conversation autour de ses licences phares.

























L'ombre des licenciements chez Microsoft

Au-delà de la communication publique, cette stratégie pourrait bien être liée aux récents bouleversements internes. Microsoft a déjà supprimé de nombreux postes au sein de sa division XBOX cette année, et d'autres vagues de licenciements sont prévues d'ici l'été prochain. Afficher une feuille de route aussi chargée, incluant également le très ambitieux World of Warcraft Forever prévu pour novembre, pourrait être un moyen de souligner l'importance cruciale du studio au sein de l'écosystème XBOX.

Bien que Johanna Faries n'ait pas commenté directement cette hypothèse, elle a reconnu l'importance de maintenir un environnement de travail sain.

Préserver cela a été mon objectif ultime. La recette secrète unique qui fait Blizzard, tant sur le plan culturel que créatif. Et dans la mesure où nous pouvons être performants pour Microsoft, je pense que cela doit être perçu comme une victoire mutuelle.

StarCraft se réinvente en monde ouvert

Le projet qui a sans doute le plus fait réagir est le retour de StarCraft sous la forme d'un jeu de tir en monde ouvert, dirigé par Dan Hay, un ancien vétéran de la série Far Cry chez Ubisoft. La bande-annonce en images de synthèse a posé une ambiance sombre et sérieuse, montrant des recrues mourant sous les attaques des Zergs avant que leurs armures ne soient nettoyées pour les suivants.

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Johanna Faries décrit ce nouveau titre comme un élargissement de la franchise pour une nouvelle génération de joueurs, tout en promettant de ne pas s'éloigner totalement des racines du jeu de stratégie en temps réel. Une promesse curieuse qui suggère que des éléments tactiques pourraient être intégrés au cœur de l'action.

Outre ces annonces majeures, l'événement a été l'occasion de dévoiler une multitude de nouveautés pour étoffer l'univers de l'entreprise. Une série animée Netflix sur l'univers de Diablo est en préparation, une nouvelle campagne inédite pour Warcraft 3 a été officialisée des décennies après sa sortie, et le suivi d'Overwatch ainsi que de Diablo 4 se poursuit activement avec de nouveaux personnages et classes. Mais aussi Diablo V pour 2029, donc. D'ailleurs, nous avons eu l'occasion de tester la version Switch 2 de Diablo 4 sur place, et nos impressions sont déjà disponible dans un article dédié.