Destiny 2 : Une présentation prévue au mois d'août

Soyez témoins de l'avenir qui se dessine...



23 août 2022 pic.twitter.com/syQ12l5IvP — Destiny 2 (@DestinyGameFR) July 21, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Très régulièrement, les développeurs de chez Bungie déploient des mises à jour diverses et introduisent de nouveaux contenus sur. Or, le studio ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En effet, Bungie a prévu de sortirpour le soft.D'ailleurs, le studio donne rendez-vous aux joueurs et aux joueuses de Destiny 2 au mois d'août pour une. Pour être plus précis, celle-ci aura lieu le. Pour l'occasion, une nouvelle vidéo, nommée « Aucune Issue », mettant en scène les moments clés de la sage de la Lumière et des Ténèbres, a été dévoilée.À l'heure actuelle, Bungie n'a pas donné plus de précisions quant à la présentation, prévue pour le 23 août prochain. Ainsi, nous ne savons pas encore à quelle heure elle sera diffusée. En revanche, il sera possible de la suivre depuis la chaîne Twitch de Bungie . Évidemment, dès de plus amples informations seront disponibles, à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.Pour rappel, l'événement du Solstice est actuellement disponible sur Destiny 2 et vous permet de récupérer, entre autres, plusieurs récompenses. Finalement, sachez que tous les vendredis, nous vous indiquons l'emplacement de Xur , afin que vous ne perdiez pas de temps.Destiny 2 est à retrouver sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.