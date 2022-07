Destiny 2 : L'événement du Solstice est de retour

Date et détails de l'événement Solstice de Destiny 2

Que ce soit via des mises à jour régulières ou bien via le reset hebdomadaire ne cesse d'accueillir des nouveautés. D'ailleurs, les développeurs de chez Bungie viennent tout juste de lancer, sur Destiny 2.En effet, le temps est à la fête sur Destiny 2. Jusqu'au, les joueurs et les joueuses peuvent découvrir l'événement gratuit du Solstice. Ainsi, ce sera l'occasion pour eux de récupérer automatiquement un ensemble d'armure du Solstice revisitée. De plus, ces derniers pourront avoir une chance d'obtenir le nouveau revolver stasique légendaire, nommé « Nouveauté ».Par ailleurs, les chasseurs et chasseuses peuvent profiter de, dite « Fête du feu de joie », dans laquelle ils doivent repousser de nombreuses hordes d'ennemis afin d'améliorer leur armure. Une nouvelle carte d'événement est également disponible et permet à chacun de remporter des récompenses gratuites. Sans oublier, un nouveau sceau du Solstice et le titre « Gardien des Flammes », obtenu en terminant des défis d'événement.Évidemment, la boutique Everversum célèbre également cette fête en proposant de, sur le thème de l'été, qui sauront « vous rafraîchir même lorsque vos ennemis font monter la température ! ».Bungie a partagé une courte vidéo, présentant les activités et nouveautés apportées par l'événement du Solstice, sur Destiny 2.Pour rappel, Destiny 2 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Sachez que tous les vendredis, nous vous indiquons l'emplacement de Xur , afin que vous ne perdiez pas de temps à le chercher.