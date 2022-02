Destiny 2 : La roadmap de 2022 plus importante que celles des précédentes années

PC Édition Standard → 28,49 € au lieu de 39,99 €, soit 29 % de réduction. Édition Deluxe → 55,49 € au lieu de 79,99 €, soit 31 % de réduction. Édition Bundle Pack → 65,79 € au lieu de 99,99 €, soit 34 % de réduction.

Dans la récente vidéo de présentation concernant la prochaine extension, le directeur adjoint de Destiny 2, Robbie Stevens, s'est exprimé quant à leur roadmap pour 2022. Il a ainsi déclaré que « Nous avons plus de Destiny à venir cette année que n'importe quelle autre année auparavant ». Par la suite, il a ajouté « C'est l'une des versions les plus ambitieuses que nous ayons jamais réalisées, et l'équipe est à plein régime ». Le rachat du studio par Sony a probablement accru leur confiance en leurs futurs projets. Par ailleurs, le studio embaucherait actuellement plus de personnes. Malheureusement, Robbie Steven n'a pas donné davantage de précisions quant aux contenus à venir en 2022. Elle démarrera le jour de la sortie de l'extension La Reine Sorcière. Côté scénario, les joueurs et joueuses devront faire front aux côtés de Caiatl et de la Cabale pour affronter Savathun et la Lucent Hive.