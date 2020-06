Destiny 2 soutenu jusqu'en 2022, Destiny 3 attendra

Lors de la présentation de la dernière extension de Destiny 2, Bungie en a profité pour faire comprendre qu'un troisième opus n'était absolument pas prévu, pour le moment.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les amateurs du FPS on pu découvrir il y a peu la nouvelle extension,, apportant pléthore de nouveautés, que ce soit au niveau de l'exploration, un nouveau pouvoir, le Stase, ou encore un nouveau raid. Bref, les joueurs seront ravis de découvrir tout ce contenu supplémentaire, mais Bungie, a également fait une autre révélation importante quant au futur du titre :Au rythme d'une par an, les extensions « The Witches Quenn » et « Lightfall » en version originale sortiront respectivement en 2021 et 2022, ce qui repousse toutes sorties d'un potentiel Destiny 3 dans les trois ans à venir. Le studio avait d'ailleurs indiqué que le titre n'était pas une priorité pour le moment, les équipes étant pleinement concentrées sur Destiny 2 , chose prouvée par l'annonce de ces deux extensions.Pour en revenir aux prochains mois de, avec tous ces ajouts, nous apprenons que le studio souhaite implanter un contenu cyclique,À titre d'exemple, plusieurs choses de Destiny premier du nom arriveront dans le deuxième opus en fin d'année, à l'image du Cosmodrome.Le moment idéal donc pour découvrir le FPS qui est, pour rappel, disponible en free-to-play sur PC, PS4 et Xbox One.