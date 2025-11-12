Destiny 2 n'a pas répondu aux attentes de Sony

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 novembre 2025 à 11h42
D'après de récentes statistiques, Destiny 2 n'est pas à la hauteur des attentes de Sony, à la suite du rachat de Bungie.
Destiny 2 n'a pas répondu aux attentes de Sony
Depuis plusieurs mois maintenant, Destiny 2 perd de plus en plus de joueurs, et ce, malgré l'arrivée de nouvelles extensions ou encore de nouveaux événements. D'ailleurs, cette baisse de popularité se fait ressentir dans les revenus, à tel point que Destiny 2 est loin d'avoir atteint les objectifs de Sony.

Destiny 2 ne répond pas aux attentes de Sony

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En effet, comme relayé par This Week in Video Games, Sony a partagé, il y a peu de temps, un nouveau bilan, dans lequel Destiny 2 est mentionné. À ce propos, Lin Tao, qui occupe le poste de « CFO » pour le groupe Sony, a expliqué que Destiny 2 n'a pas « atteint les attentes que nous avions au moment de l'acquisition de Bungie »
En ce qui concerne Destiny 2, en partie en raison des changements dans l'environnement concurrentiel, le niveau des ventes et l'engagement des utilisateurs n'ont pas atteint les attentes que nous avions au moment de l'acquisition de Bungie.
Évidemment, cela a mené à une importante perte financière du côté de Sony. Reste à savoir si Bungie parviendra à remonter la pente avec Destiny 2, ou encore avec Marathon, qui a déjà défrayé la chronique à plusieurs reprises.

Marathon, une sorte prévue dans les prochains mois

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Dans son dernier appel trimestriel, Sony a précisé que Marathon était toujours « en développement actif » et que le titre devrait arriver avant la fin de son année fiscale, soit avant mars 2026. Toutefois, à l'heure actuelle, nous ne possédons pas encore de date de sortie précise. Évidemment, dès que cela sera le cas, nous vous tiendrons informés.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Destiny 2 est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le titre de Bungie est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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