Destiny 2 : MàJ 4.0.1 du 19 avril, tous les détails

Mise à jour 4.0.1 de Destiny 2 Activités La Source : Attaque Correction d’un problème où, à un niveau de difficulté sélectionné par le joueur, les escouades étaient éliminées au complet lorsqu’elles terminaient leur objectif seulement quelques secondes avant la fin du chrono. Ajout d’une sécurité afin que tous les objets à transporter dans les combats de boss réapparaissent dans une zone que vous pouvez atteindre si l'objet n'est pas ramassé dans les 30 secondes. Ceci devrait débloquer l'activité et empêcher que les objets réapparaissent hors des limites.

Autel du reflet Correction d'un problème où l'Autel du reflet n'apparaissait pas, ce qui bloquait les joueurs et les empêchait de terminer la quête du Tableau des preuves : Rapport : REFLET-AUTEL.

Secteurs oubliés

Correction d'un problème où des récompenses de butin rare (bleu) pouvaient être obtenues dans les coffres des Secteurs oubliés avec difficulté sélectionnée par le joueur. Serment du disciple

Correction d'un problème où les joueurs pouvaient apporter des reliques hors de la zone Exposition.



Correction de plusieurs cas où les joueurs pouvaient quitter la zone de jeu.



Correction d'un problème où le chrono du Fragment résonnant ne diminuait pas.



Correction d'un problème où le Triomphe Énergie symétrique ne s'obtenait pas toujours.



Correction d'un problème où Rhulk ne revenait pas toujours à sa phase initiale.



Correction d'un problème où les joueurs pouvaient avoir accès à l'un des points faibles de Rhulk plus tôt que prévu lorsqu'ils utilisaient Force émanante tardivement au cours du combat.



Correction d'un problème où le Protecteur pouvait être étourdi de façon permanente avant de pouvoir infliger des dégâts.



Correction d'un problème où les joueurs pouvaient propager Force parasite et la charger en même temps.



Correction d’un problème où la barre de santé du Protecteur ne s’affichait pas de façon constante pour les joueurs. Monde du trône (exploration libre)

Correction d'un problème où les runes pouvaient apparaître avant que la Souvenance ne soit activée, et ne pouvaient pas être à nouveau révélées si les joueurs ne réussissaient pas l'énigme du premier coup.



Correction d'un problème où un indicateur de matériau n'apparaît pas dans le Miasme.



Correction d'un problème où les joueurs pouvaient dupliquer la charge résonnante à transporter.



Correction d'un problème où les Bourreaux lumineux ne changeaient pas quotidiennement, et étaient bloqués dans le Canal fleuri.



Correction d'un problème avec l'étape de récompense qui s'auto-complétait dans la quête du Qualichor. Gambit Désormais, les joueurs devraient correctement voir l'icône de classe des joueurs ennemis.

Correction d'un problème où accumuler des bonus de Bourreau du Primordial accélérait le rechargement du Super plus que prévu.



Correction d'un problème où les joueurs pouvaient apparaitre dans les arènes plus tôt s'ils s'auto-éliminaient dans la salle de préparation.



Correction d'un problème où les joueurs pouvaient voir un carré vide à côté du nom des joueurs ennemis lorsqu'ils les envahissaient.



Correction d'un problème où placer une Barricade de Titan à travers le portail d'invasion allié pouvait désactiver le portail en question. PsiOps

Correction d'un problème où les réanimations n'octroyaient aucun point de score.



Correction d'un problème où les ennemis n'apparaissaient parfois pas après que les joueurs soient entrés dans la Forêt obscure. Jugement d'Osiris Note des développeurs : Il s'agit en fait du résultat de quelque chose sur lequel nous avons travaillé la saison passée pour améliorer le taux d'apparition des armes expert après avoir réussi un sans-faute. Cela permet aussi de fournir des récompenses potentielles plus intéressantes après un sans-faute... ce qui nous mène au prochaines notes de mise à jour !

Correction d'un problème où les armes expert du Jugement apparaissaient après avoir obtenu 7 victoires sur un Passage de Confiance sans avoir obtenu de ticket sans-faute au préalable.



Une fois que les joueurs ont réussi un sans-faute lors d'une semaine donnée, ils ont une chance d'obtenir des armes expert avec n'importe quel ticket du Jugement qui a obtenu 7 victoires ou plus, peu importe le nombre d'échecs, et lorsque les récompenses de sans-faute sont disponibles.



Ce système se réinitialisera chaque semaine. Interface Invitations

L'audio et les images ont été améliorés lorsque vous recevez des recrutements, des demandes d'ami Bungie et des invitations de clan.



Correction d'un problème où les invitations de clan n'affichaient pas toutes une description à l'écran de gestion des invitations du répertoire. Répertoire

Les noms ont été mis à jour dans le répertoire pour une meilleur lisibilité, notamment lorsqu'un joueur utilise une couleur vive pour l'arrière-plan de son nom.



Un nouveau paramètre a été ajouté pour permettre de mieux contrôler qui peut voir vos comptes associés avec la Sauvegarde multiplateforme.



Le Partage des noms de plateforme se trouve dans l'onglet Paramètres de l'espace social à l'écran du Répertoire.



Correction d'un problème où la recherche de joueurs n'actualisait pas toujours les informations d'un joueur recherché si ce dernier changeait certaines de ses informations en cours d'inspection de son profil. Défis d'Éternité

Correction d'un problème qui empêchait l'en-tête des Défis d'Éternité d'afficher les informations sur le mode du jeu pendant la cinématique d'introduction de l'activité.



Correction d'un problème où les icônes dans la description de réputation apparaissaient écrasés.



Sceaux et Triomphes



Correction d'un problème qui empêchait les Sceaux de briller lorsqu'un de leurs Triomphes associés pouvait être récupéré.



Cela pouvait créer des situations où un bouton de pagination indiquait que quelque chose pouvait être récupéré sur une autre page, mais le sceau ne brillait pas lorsque vous changiez de page. Chat textuel

L’assistance pour le clavier virtuel est désormais disponible pour le chat textuel sur console.



Les messages du chat textuel envoyés par les services de Destiny ont été mis à jour pour être plus faciles à différencier des messages du chat local.



Correction d'un problème qui pouvait bloquer les joueurs sur console qui voulaient envoyer un Chuchotement à d'autre joueurs sur le chat textuel.



Les Chuchotements ont été désactivés pour les joueurs sur console, mais notre équipe a résolu ce problème et ils sont désormais réactivés pour toutes les plateformes.



Inventaire



La couleur d'arrière-plan a été mise à jour pour les objets dont le nombre dans l'inventaire est plein. Carte céleste

L'opacité des sous-titres a été ajustée dans les bulles d'information de la Carte céleste pour une meilleure lisibilité. Artéfact saisonnier

L'opacité des mods encore verrouillés à l'écran de l'Artéfact est plus intense pour améliorer la lisibilité. Divers

Le bouton Trier a été mis à jour pour être cohérent sur toutes les pages où il apparait.



Le bouton Trier a été déplacé vers le haut pour remplir l'espace laissé par le retrait de l'onglet des revêtements. Sandbox Armes

Correction d'un problème où le lance-roquette Regard du lendemain ne traquait pas les cibles comme prévu et éliminait parfois le porteur.



Correction d'un problème à cause duquel le pistolet Preuve empirique était moins stable que prévu.



Il a été mis à jour pour se rapprocher de la sensation du pistolet Brèche-lumière.



Correction d'un problème où le lance-grenades Personnalité explosive affichait la mauvaise statistique pour les CPM à l'écran de conception.



Correction d'un problème où l'attribut Munitions adaptatives n'augmentait plus lorsque la cible avait un malus de dégâts occasionnés.



Le bonus de dégâts de l'attribut Publicité mensongère passe de 20 % à 35 %.



Correction d'un problème où le Vagabond remettait toujours le Dispositif de confinement de stase de la quête « Le prototype de stase » une fois la quête terminée.



Correction d'un problème où les descriptions des attributs Objet inamovible et Face au vent n'étaient pas claires.



Correction d'un problème où les attaques légères à l'épée effectuées dans les airs pouvaient être réalisées en boucle jusqu'à ce que le joueur n'ait plus de munitions. Cela permettait ainsi au joueur d'effectuer de longues distances dans les airs.



Correction d'un problème où l'arme exotique Divinité possédait deux colonnes de compte-frags. Création d'armes

Réaction en chaîne et Prêt pour le terrain améliorés ont été ajustés pour fournir des avantages à plusieurs types d'arme.



Ajout d'une option d'extraction de résonance de Souvenance qui se concentre uniquement sur les éléments neutres.



Ajout d'un objet à usage unique qui permet de voir le nombre d'éléments. S'obtient dans le conduit de la Relique.



Correction d'un problème où le compte-frags du fusil de précision Péchés du père de La Source n'était pas actif une fois l'arme conçue. Armure

L'attaque de mêlée physique pour Caresse du ver divin et Coup double a été ajustée afin d'éviter un taux de dégâts infligés très élevé.



Nous espérons ainsi que les Gardiens ne pourront plus éliminer un boss de raid en seulement 4 tirs de fusil à pompe et deux coups de poing... Nous restons à l'affut pour surveiller votre prochaine stratégie.



Correction d'un problème où les mods élémentaires Siphon pour armures de tête coûtent du Lumen pour pouvoir être appliqués à chaque armure ayant une affinité élémentaire.



Correction d'un problème où les Gants d'osmiomancie perdent une grenade si vous mourrez.



Correction d'un problème où l'attribut exotique pour Chasseurs Miroir voltaïque pouvait être activé en permanence.



Correction d'un problème où les joueurs pouvaient continuer de bloquer les dégâts quelques secondes après que le Super Grâce survoltée ait été désactivé s'ils portent le Harnais de Raiju.



Correction d'un problème où le compte à rebours des bonus de Résistance n'étaient pas synchronisés avec la durée du champ crépusculaire des grenades.



Correction d'un problème où la mêlée abyssale Lancer de bouclier n'octroyait pas le bonus Conducteur de furie pour l'exotique Clôture électrique CDA/0.



Correction d'un problème où les mods pour pistolets n'apparaissaient pas dans les récompenses. Compétences

Correction d'un problème où les joueurs pouvaient annuler la séquence de lancement de Distorsion Nova et faire apparaître l'explosion initiale sans que cela ne leur coûte d'énergie de Super.



Correction d'un problème où Dévoration accordait parfois moins de temps au bonus si plusieurs cibles étaient éliminées rapidement à la suite.



Ajout d'une aide à la visée pour cibler les projectiles secondaires des Décharges d'axions ennemies afin d'aider les joueurs à toucher les décharges qui les poursuivent eux et leurs alliés.



Correction d'un problème où le fragment Écho d'instabilité ne s'activait pas avec les explosions des Grenades à pointes abyssales.



Correction d'un problème où les joueurs pouvaient rester invisibles en activant leurs attaques à l'épée au moment même où ils activaient leur invisibilité.



Correction d'un problème où l'ornement pour Chasseurs Foulées néméennes apparaît deux fois à l'écran de synthèse d'armure lorsque vous l'obtenez et que vous l'équipez. Collections et personnalisation Général

Correction d'un problème où la citation manquait au texte descriptif de plusieurs véhicules lorsque vous inspectiez les détails.



Correction d'un problème où les avantages de Prime Gaming ne déverrouillaient pas l'emblème L'un des nôtres dans les collections.



Correction d'un problème où le revêtement Clash désastreux apparaissait deux fois dans le menu de personnalisation.



Correction d'un problème où le revêtement Parangon de l'Avant-garde apparaissait deux fois à l'écran de personnalisation.



Correction d'un problème où le fusil à pompe saisonnier Risque audacieux ne pouvait pas être acquis de nouveau dans les Collections après avoir été démantelé. Clans Général

Correction d'un problème où les bannières de clan des joueurs se retrouvaient chez la Commis des postes à chaque fois qu'ils retournaient en orbite. Plateformes et systèmes PlayStation 4

Les fichiers de compatibilité se téléchargent désormais à plein débit en arrière-plan lorsque Destiny 2 est en cours. Divers Général

Plusieurs plantages et problèmes de stabilité ont été corrigés.



Correction d'un problème où les ornements d'arme rituelle saisonnière n'étaient pas disponibles auprès des archives exotiques.



Correction d'un problème où les armures exotiques achetées auprès de Xûr avaient des statistiques légèrement différentes comparé à ce qui était affiché.



Correction d'un problème où les options de matériel de destination que vous pouvez acheter auprès de Rahol ne changeaient pas, même après la réinitialisation hebdomadaire.



Les contrats rituels de l'Avant-garde ont été mis à jour pour assigner les contrats selon l'élément correspondant à l'élément de la Brûlure de la semaine. Par exemple : Les contrats abyssaux devraient apparaître lorsque l'Abysse est l'élément désigné pour le programme des Opérations de l'Avant-garde.



Correction d'un problème où le défi saisonnier pour les boss Infâmes d'Assaut pouvait se valider en terminant n'importe quel Assaut.



Correction d'un problème où les arènes Vostok et Éternité de l'Épreuve n'apparaissaient pas autant que les autres pendant la Saison 16.



Ajout d'un conseil qui mène à la page d'aide Bungie.net/MentalHealth. Traductions

Français : Correction d'un problème où l'emblème Flux & Métal n'avait pas de texte descriptif.



Italien : Correction d'un problème où les bulles d'informations pour les objectifs des Opérations de l'Avant-garde se superposaient.

