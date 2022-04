Destiny 2 : Reset hebdomadaire, date et heure

Destiny 2, qu'est ce que le reset hebdomadaire ?

Destiny 2, les autres réinitialisations de contenus



Destiny 2, date et heure du reset hebdomadaire

Mars - novembre (heure d'été) : La réinitialisation a lieu le mardi, à 19h (heure française).

: La réinitialisation a lieu le mardi, à 19h (heure française). Novembre - mars (heure d'hiver) : La réinitialisation a lieu le mardi, à 18h (heure française).

Déjà sur Destiny premier du nom, les joueurs et les joueuses avaient le droit à de. C'est ce que nous pouvons appeler communément « le reset » ou « réinitialisation hebdomadaire ». Il a lieu à un moment précis, au cours de la semaine, ainsi qu'à une heure prédéfinie. Destiny 2 ne déroge pas à la règle. Bien souvent, c'est un rendez-vous très attendu.Lorsque nous parlons, nous parlons, évidemment, des modifications apportées aux différentes activités proposées dans Destiny 2. Comme les défis de Raids, de l'Épreuve, du Gambit, de l'Assaut Nuit Noire, d'Assauts, et bien d'autres.À l'inverse, sachez que les Contrats de clan, les Contrats du jour des marchands et le Bonus d'Harmonisation parfaite sont réinitialisés tous les jours, sur les serveurs officiels de Destiny 2. Les défis saisonniers de la Bannière de Fer, l'inventaire d'Everversum, les rangs de Courage et de Gloire sont des éléments bénéficiant de réinitialisations saisonnières.Ainsi, en ce qui concerne les rituels et activités, sachez que. Les horaires varient en fonction de l'heure d'été et de l'heure d'hiver :Notez que la réinitialisation hebdomadaire ne nécessite pas de mettre à jour Destiny 2. En effet, de votre côté, vous n'avez absolument pas besoin de télécharger un patch ou autre pour que cela se mettre à jour, tout est fait automatiquement.Toutefois, pour l'arrivée de contenu, les serveurs seront en maintenant le temps d'un moment. C'est pourquoi nous vous avons concocté un guide pour suivre l'état des serveurs et les maintenances de Destiny 2 . Cela pourrait vous être grandement utile si vous êtes victimes de problèmes techniques et si vous ne parvenez pas à vous connecter au jeu. Concernant Xur, vous pouvez retrouver son emplacement dans ce guide spécial