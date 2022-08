Destiny 2 : Le raid de la Saison 18 trouve sa date de sortie

This week at Bungie, we're planning a raid date night.https://t.co/bELNL7CBKb pic.twitter.com/rDz9pEx1uO — Bungie (@Bungie) July 28, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les joueurs et les joueuses deattendent avec impatience le lancement du prochain raid, sur le dernier titre de Bungie. À ce sujet, le studio de développement en charge de Destiny 2 a, récemment, indiqué la date de sortie du prochain raid.En effet, sur le site Bungie.net, et via l'article « This Week at Bungie » , publié le 28 juillet dernier, il est indiqué que l, sera disponible dès, à 19h (heure française) sur Destiny 2. À partir de cette date, un mode Concours sera actif pendant 24 heures. D'après les dernières informations communiquées, les joueurs devront avoir un niveau de lumière à 1560. Rappelons que Bungie a prévu un showcase , le 23 août 2022. Le studio dévoilera, probablement, de plus amples détails à propos de ce raid, ce jour-là.Ainsi, il convient de patienter encore un peu afin de connaître l'entièreté du contenu du raid de la Saison 18, à venir sur Destiny 2. Évidemment, nous vous tiendrons informés dès que Bungie aura dévoilé plus d'informations, à ce sujet.Pour rappel, Destiny 2 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Finalement, sachez que tous les vendredis, nous vous indiquons l'emplacement de Xur , afin que vous ne perdiez pas de temps.