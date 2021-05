Destiny 2 : Le cross-play arrive en bêta

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



L'une des choses que les joueurs deattendent le plus, pour les concernés,, chose qui n'est actuellement pas disponible. En début d'année, Bungie avait informé que l'objectif était d'implanter le cross-play en fin d'année, pour la saison 15. Cette période avançant à grands pas, les tests en interne ont déjà commencé.Du 25 au 27 mai, une nouvelle phase va même être lancée, ouverte aux joueurs,, qui a déjà vu quelques-uns de ses problèmes être corrigés. Les joueurs dequi le souhaitent pourront donc participer au programme, qui verra les joueurs PC, PlayStation, Xbox et Stadia être regroupés, permettant aux développeurs de « récupérer des données et réaliser une série d'actions pour tester l'intégrité de notre système de jeu multiplateforme à venir ».En guise de remerciement, tous les joueurs terminant trois Assauts de l'Avant-garde seront récompensés par l'emblème « Destin tracé dans les étoiles ».. Cependant, il n'est pas impossible qu'une autre phase de tests soit lancée plus tard pour que Bungie soit sûr que la fonctionnalité fonctionne bien, avant son implantation définitive, durant l'automne 2021. Dans tous les cas, les joueurs seront ravis de savoir que le cross-play semble bien avancer, et que l'attente ne va plus être très longue.Pour rappel, l'extension La Reine Sorcière de Destiny 2 arrivera finalement plus tard que prévu, en 2022 , comme cela avait été annoncé il y a quelques mois.