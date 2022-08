Destiny 2 : L'extension Éclipse dévoilée

Contenu et date de l'extension Éclipse de Destiny 2

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Lors de l'événement de présentation spéciale de Bungie, qui a eu lieu le mardi 23 août, le studio de développement en charge dea révélé le contenu et la date de sortie de la(« Lightfall », en anglais).Ainsi, dès, les joueurs et les joueuses de Destiny 2 pourront découvrir cette extension, qui s'avère être l'avant-dernier chapitre de la saga de Lumière et Ténèbres du soft. D'ailleurs, nous en savons plus quant à l'histoire : de retour, l'ancien empereur des Cabals, Calus, est désormais un Disciple du Témoin. Les gardiens devront alors explorer une nouvelle destination, soit Néomuna sur Neptune, afin d'affronter la Légion de l'Ombre de Calus.L'extension Éclipse apportera, bien évidemment, son lot de nouveautés sur Destiny 2. À commencer, notamment, pardit « pouvoir du filobscur ». De plus, ce contenu additionnel introduira de, soient les Tourmenteurs, et le mode Légendaire. Heureusement, nous pourrons compter sur de. Sans oublier, lqui permettra d'explorer les gratte-ciel de la mégapole Néomura.D'ailleurs, sachez qu'il est d'ores et déjà possible de précommander cette extension, disponible en plusieurs éditions : la standard, la version Éclipse + Pass Annuel ou bien la collector (sur le Bungie Store).Par ailleurs, depuis hier, les joueurs peuvent découvrir la Saison du Butin sur Destiny 2, apportant de nouvelles activités, la doctrine cryo-électrique 3.0, et bien d'autres éléments. Le raid « Chute de Roi » sera, quant à lui, disponible cette semaine.Pour rappel, Destiny 2 est disponible sur PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Sachez que tous les vendredis, nous vous indiquons l'emplacement de Xur , afin que vous ne perdiez pas de temps.