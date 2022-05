Destiny 2 : L'événement Jeux des Gardiens est de retour

Destiny 2, les Jeux des Gardiens, édition 2022

Les Jeux des Gardiens, le principe

Les Jeux des Gardiens, les récompenses

Les Jeux des Gardiens, Coupe et événement caritatif

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Très régulièrement, Destiny 2 est mis à jour, que ce soit via des patchs ou bien via le reset hebdomadaire . De plus, les développeurs de chez Bungie concoctent divers événements, auxquels les joueurs et les joueuses peuvent prendre part afin de gagner de nombreuses récompenses. Dans ce sens,Lancé le 3 mai, l'événement(Chasseur, Arcaniste ou Titan) afin de remporter la victoire. Le principe est le suivant :À la fin de chaque semaine, les points seront comptés et les cérémonies de podium attribueront une aura dorée, argentée ou bronze à chaque classe en fonction de leur classement. La cérémonie de clôture, quant à elle, aura lieu à laEn ce qui concerne les récompenses, les participants pourront débloquer, et bien d'autres. Par ailleurs, Tess Everis mettra en vente certains items que les joueurs et les joueuses pourront acheter durant l'événement.En plus de l'événement, Bungie organise la: 42 escouades, composées de streamers, dans 14 territoires à travers le monde y participent. Il s'agit d'une compétition amicale ayant pour objectif de déterminer quelle équipe remportera le plus de médailles et finira donc sur la première place du podium.Durant la Coupe des Jeux des Gardiens,, une organisation qui a pour mission d'améliorer les conditions de vie et de santé des populations touchées par la pauvreté ou des situations d'urgence, sans distinction de positions politiques, religieuses ou financières.Finalement, sachez que chaque vendredi, nous vous indiquons l' emplacement de Xur sur Destiny 2 , afin que vous ne perdiez pas de temps à le chercher.