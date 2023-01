Destiny 2 : Extension Éclipse : Quelle est sa date de sortie ?

Date de sortie de l'extension Éclipse de Destiny 2

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après le contenu « La Reine Sorcière », sorti en février 2022, les joueurs et les joueuses devont, prochainement, pouvoir se plonger dans une toute nouvelle extension. Celle-ci est baptisée(connu également sous son nom anglais : « Lightfall »). D'ailleurs, laest connue.C'est en ce début d'année 2023 que les joueurs et les joueuses devont pouvoir découvrir la nouvelle extension du titre de Bungie. En effet, la. À cette date, ledit contenu additionnel se rendra disponible sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC (via la plateforme Steam et l'Epic Games Store).Il est, d'ailleurs, possible de précommander l'de, et ce depuis l'été de l'année dernière. Plusieurs éditions sont proposées à l'achat, dont un collector (à retrouver sur le Bungie Store ), une version Standard et une autre comprenant le Pass Annuel. Celles et ceux ayant précommandé ce contenu additionnel avant sa sortie officielle obtiendront divers bonus, notamment un spectre, un emblème ou encore un fusil automatique (en fonction de l'édition sélectionnée).Pour rappel, l', nous invitant à parcourir la « métropole neptunienne aux couleurs néon », Neomuna, ajoutera son lot de nouveautés sur. À commencer par une nouvelle doctrine, portant le nom de « Filobscur », qui semble plutôt intéressante. Mais aussi de nouveaux ennemis (« les Tourmenteurs »), de nouvelles compétences ainsi que le mode Légendaire et le grappin, entre autres. Le tout est présenté dans la bande-annonce, partagée lors de la cérémonie des Game Awards 2022, figurant ci-dessus.pour découvrir l'extensionSachez que tous les vendredis, nous vous indiquons l'emplacement de Xur , afin que vous ne perdiez pas de temps.