Destiny 2 donnera bientôt des détails sur le retour des contenus retirés

C'est une bonne nouvelle pour celles et ceux qui n'ont pas pu récupérer certains des contenus spéciaux de Destiny 2. Bungie a annoncé la réouverture prochaine de son coffre et celle-ci arrivera dans très peu de temps.

En septembre 2026, Bungie annonçait une nouvelle réjouissante pour les fidèles de Destiny 2. Si le jeu ne reçoit plus de mises à jour, il avait été confirmé que du contenu supprimé ou retiré allait revenir en jeu. Ce cadeau va notamment permettre aux Gardiens qui ont découvert le titre trop tard de prendre part à des campagnes exclusives ou à des raids proposés pour une durée limitée.

Quand l'annonce a été faite, il n'a pas été précisé à quelle date cet ancien contenu allait revenir en jeu. Mais un message partagé par Josh Deane sur X suggère qu'il sera disponible très, très bientôt.

Des nouvelles à la fin du mois d'octobre

Dans le message en question, le responsable produit chez Bungie déclare que des informations sur le sujet seront partagées dès la semaine prochaine. Cela coïncide d'ailleurs avec les premières révélations sur le sujet. Les responsables du titre évoquaient la fin du mois d'octobre pour la première étape de cette mise à disposition du contenu retiré. Mais à quoi faut-il s'attendre ?

Cracked me up a bit on this one😂Looking at next week to queue up the update — Josh Deane (@S14deane) October 19, 2026

Tout d'abord, Josh Deane précise que les informations ne prendront pas la forme d'une feuille de route traditionnelle révélant les dates de sortie et le contenu associé à chaque lancement. À la place, il compte présenter cela « sous l'angle d'une barre de progression ».

Le retour du contenu retiré de Destiny 2 encore très mystérieux

Cela ne veut pas dire que les joueurs devront accomplir des défis pour débloquer l'accès à un nouveau contenu retiré. Josh Deane veut rapprocher la communauté des étapes clés du développement, en donnant notamment des détails sur les défis relevés par les équipes et tout le travail effectué.

Néanmoins, beaucoup de questions restent en suspens ? Quels seront les éléments à nouveau disponibles pour les joueurs de Destiny 2 ? Dans quel ordre vont-ils être proposés à la communauté ? Réponse dans quelques jours, alors restez aux aguets.