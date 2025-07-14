Destiny 2 : Des changements prévus pour faciliter la découverte du titre ?

Pour les joueurs débutants, se lancer dans l'aventure Destiny 2 peut être frustrant, intimidant et complexe. Afin de remédier à cela, les développeurs réfléchiraient à des alternatives pensées spécialement pour les nouveaux venus.

Des éléments pensés pour les débutants déjà intégrés au titre

Qu'est-ce qui est prévu dans les prochaines mises à jour de Destiny 2 pour rendre le gameplay plus accessible ?

Pendant quelques jours, Bungie débloque gratuitement la quasi-totalité du contenu de Destiny 2 . Cette opération visant à célébrer le Bungie Day est l'occasion idéale pour les nouveaux venus de découvrir l'épopée des Gardiens.Cependant,. En vue d'attirer un nouveau public tout en conservant sa communauté de vétérans, les développeurs réfléchissent donc à une amélioration de l'expérience de jeu globale.Dans les faits, les développeurs de Destiny 2 ont déjà mis en place des outils pratiques visant à rendre les premières heures de jeu plus simples pour les débutants. L'un des ajouts notables est. Ce dernier explique notamment le fonctionnement des donjons, offrant ainsi une opportunité de découvrir ces éléments de manière ludique mais aussi de les terminer plus facilement.Néanmoins, Robbie Stevens (directeur adjoint du jeu) a conscience queDans un entretien avec le YouTubeur MrRoflWaffles , il a déclaré que « nous devons trouver un moyen d'avoir une expérience plus accessible lors des premières parties du jeu ». Cependant,en particulier tout ce qui touche à la fabrication d'objets.

À l'heure actuelle, Robbie Stevens a évoqué de possibles améliorations futures pour Destiny 2 comme la modification des instructions du jeu pour certains mécanismes de base du jeu de tir. Tout comme le mode Explorateur, ce changement pourrait aider les néophytes à mieux se familiariser avec les bases du jeu tout en leur laissant le temps nécessaire. Néanmoins, il faut laisser du temps aux équipes de développement pour les peaufiner et les rendre accessibles au plus grand nombre. De fait, ces améliorations ne seront pas intégrées dans l'immédiat.





Rappelons que Destiny 2 est jouable gratuitement sur PC ainsi que sur les consoles PlayStation et Xbox. Toutefois, les extensions et les différents DLC du jeu sont payants.