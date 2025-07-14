Destiny 2 : Des changements prévus pour faciliter la découverte du titre ?
Publié par Justine Manchuelle
le 14 juillet 2025 à 15h28
le 14 juillet 2025 à 15h28
Pour les joueurs débutants, se lancer dans l'aventure Destiny 2 peut être frustrant, intimidant et complexe. Afin de remédier à cela, les développeurs réfléchiraient à des alternatives pensées spécialement pour les nouveaux venus.
Pendant quelques jours, Bungie débloque gratuitement la quasi-totalité du contenu de Destiny 2. Cette opération visant à célébrer le Bungie Day est l'occasion idéale pour les nouveaux venus de découvrir l'épopée des Gardiens.
Cependant, les néophytes peuvent avoir des difficultés à s'habituer à cet univers et à son gameplay. En vue d'attirer un nouveau public tout en conservant sa communauté de vétérans, les développeurs réfléchissent donc à une amélioration de l'expérience de jeu globale.
Néanmoins, Robbie Stevens (directeur adjoint du jeu) a conscience que l'ajout du mode Explorateur est loin d'être suffisant pour aider les nouveaux Gardiens dans leur mission. Dans un entretien avec le YouTubeur MrRoflWaffles, il a déclaré que « nous devons trouver un moyen d'avoir une expérience plus accessible lors des premières parties du jeu ». Cependant, il souhaite que ces ajouts ne dénaturent pas la profondeur de gameplay du jeu, en particulier tout ce qui touche à la fabrication d'objets.
À l'heure actuelle, Robbie Stevens a évoqué de possibles améliorations futures pour Destiny 2 comme la modification des instructions du jeu pour certains mécanismes de base du jeu de tir. Tout comme le mode Explorateur, ce changement pourrait aider les néophytes à mieux se familiariser avec les bases du jeu tout en leur laissant le temps nécessaire. Néanmoins, il faut laisser du temps aux équipes de développement pour les peaufiner et les rendre accessibles au plus grand nombre. De fait, ces améliorations ne seront pas intégrées dans l'immédiat.
Cependant, les néophytes peuvent avoir des difficultés à s'habituer à cet univers et à son gameplay. En vue d'attirer un nouveau public tout en conservant sa communauté de vétérans, les développeurs réfléchissent donc à une amélioration de l'expérience de jeu globale.
Des éléments pensés pour les débutants déjà intégrés au titreDans les faits, les développeurs de Destiny 2 ont déjà mis en place des outils pratiques visant à rendre les premières heures de jeu plus simples pour les débutants. L'un des ajouts notables est le mode Explorateur, disponible depuis mai 2025. Ce dernier explique notamment le fonctionnement des donjons, offrant ainsi une opportunité de découvrir ces éléments de manière ludique mais aussi de les terminer plus facilement.
Néanmoins, Robbie Stevens (directeur adjoint du jeu) a conscience que l'ajout du mode Explorateur est loin d'être suffisant pour aider les nouveaux Gardiens dans leur mission. Dans un entretien avec le YouTubeur MrRoflWaffles, il a déclaré que « nous devons trouver un moyen d'avoir une expérience plus accessible lors des premières parties du jeu ». Cependant, il souhaite que ces ajouts ne dénaturent pas la profondeur de gameplay du jeu, en particulier tout ce qui touche à la fabrication d'objets.
Qu'est-ce qui est prévu dans les prochaines mises à jour de Destiny 2 pour rendre le gameplay plus accessible ?
À l'heure actuelle, Robbie Stevens a évoqué de possibles améliorations futures pour Destiny 2 comme la modification des instructions du jeu pour certains mécanismes de base du jeu de tir. Tout comme le mode Explorateur, ce changement pourrait aider les néophytes à mieux se familiariser avec les bases du jeu tout en leur laissant le temps nécessaire. Néanmoins, il faut laisser du temps aux équipes de développement pour les peaufiner et les rendre accessibles au plus grand nombre. De fait, ces améliorations ne seront pas intégrées dans l'immédiat.
Rappelons que Destiny 2 est jouable gratuitement sur PC ainsi que sur les consoles PlayStation et Xbox. Toutefois, les extensions et les différents DLC du jeu sont payants.
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