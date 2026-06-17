Bungie (Destiny 2) frappé par une vague de licenciements massifs cet été ?

La série noire semble se poursuivre dans l'industrie vidéoludique. Alors que 3 studios appartenant à Xbox sont sur le point de fermer leurs portes, les créateurs de Destiny 2 risquent de réduire drastiquement leurs effectifs cet été.

Destiny 2 a récemment reçu son ultime mise à jour, marquant ainsi l'arrêt du développement actif du titre. En réponse, les Gardiens ont été nombreux à répondre à l'appel, faisant exploser les compteurs sur SteamDB.

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Bungie a fait ce choix pour se concentrer sur Marathon et sur ses futurs projets. Mais il a une conséquence inattendue en interne : de nombreux licenciements prévus pendant l'été 2026.

La moitié des effectifs possiblement concernés par cette décision suite à la fin du développement de Destiny 2

Pour l'heure, il s'agit de rumeurs car aucun chiffre officiel n'a été communiqué. Toutefois, d'après les informations recueillies par le journaliste Sylvain Trinel, Bungie pourrait licencier jusqu'à 50 % de ses effectifs. La publication du journaliste sur X suggère que cela concernerait aussi bien les équipes permanentes que les membres contractuels.

Et si cela ne suffisait pas, Bungie devrait connaître cet été des licenciements massifs.



Je prends des pincettes, mais on me parle d'au moins 50% des effectifs touchés (permanents ou contractuels) consécutifs à la fin de Destiny 2 et à la situation de Marathon. — Sylvain 🧡❤️‍🔥 (@SylvainTrinel) June 16, 2026

Compte tenu de l'envergure de Bungie, qui emploie environ 800 personnes, cela signifierait qu'au moins 400 employés risquent de perdre leur emploi dans les prochaines semaines. Mais d'autres chiffres suggèrent que ce serait près de 600 postes qui seraient supprimés sur les 1220 salariés de l'entreprise. Bien que cela n'ait pas encore été confirmé, le pire est à craindre au regard de la situation du studio.

Un autre studio à l'avenir incertain

Sachant que Marathon n'a pas fait les chiffres espérés et que le développement de Destiny 2 est terminé, deux options sont possibles. Soit plusieurs projets en cours de développement ont été annulés, justifiant des licenciements. Soit rien n'est prévu à l'exception de Marathon et Bungie n'a pas d'intérêt à conserver autant de postes.

Même si Destiny 2 reste jouable, il faut maintenant guetter l'annonce officielle de Sony ou de Bungie pour connaître le destin du studio. S'il se confirme, Bungie rejoindra la liste des structures contraintes de licencier ou de fermer ses portes, un triste scénario qui se répète très souvent depuis quelques années.