Bungie (Destiny 2) frappé par une vague de licenciements massifs cet été ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 17 juin 2026 à 15h38
La série noire semble se poursuivre dans l'industrie vidéoludique. Alors que 3 studios appartenant à Xbox sont sur le point de fermer leurs portes, les créateurs de Destiny 2 risquent de réduire drastiquement leurs effectifs cet été.
Bungie (Destiny 2) frappé par une vague de licenciements massifs cet été ?

Destiny 2 a récemment reçu son ultime mise à jour, marquant ainsi l'arrêt du développement actif du titre. En réponse, les Gardiens ont été nombreux à répondre à l'appel, faisant exploser les compteurs sur SteamDB.

À lire également

L'ultime mise à jour de Destiny 2 propulse le jeu au sommet sur Steam

L'ultime mise à jour de Destiny 2 propulse le jeu au sommet sur Steam

Bungie a fait ce choix pour se concentrer sur Marathon et sur ses futurs projets. Mais il a une conséquence inattendue en interne : de nombreux licenciements prévus pendant l'été 2026.

La moitié des effectifs possiblement concernés par cette décision suite à la fin du développement de Destiny 2

destiny-2-osiris

Pour l'heure, il s'agit de rumeurs car aucun chiffre officiel n'a été communiqué. Toutefois, d'après les informations recueillies par le journaliste Sylvain Trinel, Bungie pourrait licencier jusqu'à 50 % de ses effectifs. La publication du journaliste sur X suggère que cela concernerait aussi bien les équipes permanentes que les membres contractuels. 

Compte tenu de l'envergure de Bungie, qui emploie environ 800 personnes, cela signifierait qu'au moins 400 employés risquent de perdre leur emploi dans les prochaines semaines. Mais d'autres chiffres suggèrent que ce serait près de 600 postes qui seraient supprimés sur les 1220 salariés de l'entreprise. Bien que cela n'ait pas encore été confirmé, le pire est à craindre au regard de la situation du studio. 

Un autre studio à l'avenir incertain

destiny-logo

Sachant que Marathon n'a pas fait les chiffres espérés et que le développement de Destiny 2 est terminé, deux options sont possibles. Soit plusieurs projets en cours de développement ont été annulés, justifiant des licenciements. Soit rien n'est prévu à l'exception de Marathon et Bungie n'a pas d'intérêt à conserver autant de postes. 

Même si Destiny 2 reste jouable, il faut maintenant guetter l'annonce officielle de Sony ou de Bungie pour connaître le destin du studio. S'il se confirme, Bungie rejoindra la liste des structures contraintes de licencier ou de fermer ses portes, un triste scénario qui se répète très souvent depuis quelques années. 

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Bungie n'en « a pas fini » avec Destiny, et va implanter du contenu supprimé
Destiny 2 21 septembre 2026

Bungie n'en « a pas fini » avec Destiny, et va implanter du contenu supprimé

Bungie traverse une crise de confiance sans précédent. Dans une déclaration poignante, la nouvelle direction du studio admet ses erreurs passées et dévoile une feuille de route ambitieuse. Au programme : le retour du contenu supprimé de Destiny 2 et une évolution majeure pour Marathon, entre autres.
Fusion entre Destiny et Marathon ? Bungie tranche net face à la théorie qui enflammait les joueurs
Destiny 2 17 septembre 2026

Fusion entre Destiny et Marathon ? Bungie tranche net face à la théorie qui enflammait les joueurs

Face aux rumeurs insistantes annonçant une fusion entre les univers de Destiny et Marathon, Bungie a pris la parole pour rétablir la vérité. La directrice créative du futur jeu de tir a fermement démenti ces fuites, affirmant que les franchises resteront indépendantes.
Destiny 2 : Codes, la liste complète (Septembre 2026)
Destiny 2 30 août 2026

Destiny 2 : Codes, la liste complète (Septembre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes actifs et disponibles sur Destiny 2, vous permettant de récupérer des Emblèmes et des Revêtements gratuitement.

commentaire (0)