Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles partage sa date de sortie

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles sortira en octobre

Des combats d’arène exaltants : Maitrisez la multitude de compétences spectaculaires appartenant à un large casting de personnage issu de l’anime, y compris Tanjiro et Nezuko, pour défaire vos opposants dans des duels explosifs, localement et en ligne.

Un mode aventure retraçant l'histoire de Demon Slayer

Si vous ne connaissez toujours pas l'univers de, c'est le moment ou jamais de vous mettre à jour. Son jeu, développé par CyberConnect2 et édité par SEGA, vous donne rendez-vous dès cet automne.Bien que nos amis japonais profiteront d'une sortie le 14 octobre,, et s'offre donc une sortie sur PC (via Steam), PS4, PS5, Xbox One ainsi que Xbox Series.Le titre permettra aux joueurs de vivre des combats hors normes face aux démons de l'anime, mais aussi d'incarner le personnage de leur choix. Le casting ne compte pas moins de 18 personnages jouables, dont le protagonisteBien que le jeu soit principalement axé sur les combats,. Celui-ci sera l'occasion de découvrir ou redécouvrir l'intrigue de l'histoire.Dans celui-ci, les joueurs retrouveront et incarneront le héros de l'histoire,. Malheureusement, ce dernier a dû faire face au massacre de sa famille par un démon, et sa petite sœur,, bien qu'elle soit encore vivante, est devenue elle aussi un monstre. Il devra alors tenter le tout pour le tout pour pouvoir la sauver et la déposséder.sera disponible le 15 octobre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X et S.