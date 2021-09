Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba se dote d'un nouveau trailer

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



À l'occasion deetont décidé de mettre en place un véritable compte à rebours et ont en effet partagé une nouvelle bande-annonce.Celle-ci met en avant le mode aventure qui sera donc disponible dans, avec notamment un aperçu de son intrigue qui se veut explosive, mais aussi terriblement tragique. Pour celles et ceux qui découvriront pour la première fois l'anime, mais à travers du jeu, pas d'inquiétude. Ils ne seront pas perdus puisque tous les détails de l'histoire y seront contés, et spécifiquement les événements du train de l'infini., mais aussi àimpressionnants. Pour cela, une multitude de compétences seront disponibles au travers des personnages issus de l'anime, avec notammentavec parfois l'apparition des puissants démons qui mettront à mal nos héros.Lors de la sortie de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba qui aura lieu le 15 octobre sur les consoles PlayStation, Xbox et sur PC via Steam, le jeu bénéficiera par la suite de plusieurs mises à jour, dont trois qui seront entièrement gratuites. Elles introduiront plusieurs nouveautés, dont des démons. Par ailleurs,via une mise à jour, ainsi que 30 FPS pour les cinématiques.