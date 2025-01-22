Delta Force : Une saison 2 record pour le FPS ambitieux

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 janvier 2025 à 15h10
La sortie de la saison de Delta Force a permis au FPS de battre son record et d'entrevoir un avenir radieux, alors qu'il est toujours en bêta ouverte.
Delta Force : Une saison 2 record pour le FPS ambitieux
Alors que les dernières nouvelles générales pour Delta Force n'étaient pas forcément positives, puisque la campagne et la sortie sur mobile ont tous les deux étaient repoussés, la communauté n'a toutefois pas boudé son plaisir à l'occasion du lancement de la saison 2.

Le FPS de Team Jade a vu de nombreux joueurs revenir pour cet événement, un signe positif pour l'avenir.

Nouveau record pour Delta Force, qui promet

Après un lancement qui était déjà réussi, en décembre, la saison 2 a confirmé l'intérêt que portaient les joueurs dans le FPS. Selon les données de SteamDB, Delta Force a atteint un pic impressionnant de 131 264 joueurs simultanés lors du lancement de la saison 2. Même après plusieurs jours, le jeu maintenait une base solide avec environ 110 000 joueurs actifs, preuve que les nouveautés de la saison ont su captiver les joueurs.

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Pour mettre ce succès en perspective, Delta Force dépasse désormais des records de titres payants comme Battlefield 2042 (107 000) et fait mieux Call of Duty: Black Ops 6 qui n'a pas dépassé les 111 000 joueurs simultanés sur Steam en 2025. Une performance remarquable pour un jeu gratuit.
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Pour rappel, la saison 2 apporte de nouvelles zones pour le mode extraction, des cartes et de nouvelles armes, mais aussi de nombreuses améliorations. De très bon augure donc pour la suite, et l'évolution de Delta Force, qui est toujours disponible en free-to-play par le biais de sa bêta ouverte, sur Steam.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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