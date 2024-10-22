Delta Force : Une date pour la bêta ouverte, ça arrive vite

Le FPS très attendu, après des essais très concluants, sortira finalement plus vite que prévu, puisque la date de sortie de sa bêta ouverte est déjà connue.
Nous entendons parler de Delta Force
depuis quelques mois maintenant, et le titre, qui vise à séduire tous les amateurs de FPS, quel que soit le genre de prédilection, a attiré l'attention lors de ses différents tests, notamment le dernier à l'occasion du Steam Néo Fest de ce mois d'octobre 2024. De nombreux joueurs ont tenté de le découvrir, et les critiques ont été plutôt positives.Assez pour que le studio, Team Jade, fasse le choix de nous communiquer sa date de sortie
.
Date de sortie de la bêta ouverte de Delta Force
La sortie de ce FPS se fera par le biais de la bêta ouverte
, qui remplace finalement l'accès anticipé, comme nous pouvons le lire dans la FAQ
présente sur Steam. Cela permettra à tous les joueurs de le découvrir sur PC, sans dépenser le moindre sou, puisqu'elle sera évidemment gratuite. Celle-ci a pour objectif de durer dans le temps en étant soutenue par des mises à jour avant de laisser place à la version définitive, plus tard
.
Delta Force arrivera donc dès le 5 décembre
, puisque c'est à cette date que la bêta ouverte donnera son coup d'envoi, sur PC via Steam et l'Epic Games Store. Plusieurs nouveautés seront ajoutées à ce moment-là, comme des cartes, des modes, un opérateur, un véhicule et plusieurs armes. La saison 1 sera d'ailleurs lancée en même temps.
Côté monétisation, Team Jade promet qu'aucun contenu ne sera pay-to-win
, puisque tous les éléments vendus dans la boutique ne seront que des skins, pour les armes ou les opérateurs, ainsi que des passes de combat. Une nouvelle bande-annonce a été publiée pour marquer le coup.
Lors de cette bêta, les manettes ne seront pas prises en charge. Il faudra donc obligatoirement y jouer avec le combo classique du clavier et de la souris. Pour le reste, les développeurs en diront plus au fur et à mesure que nous approchons de la date de sortie de Delta Force, le 5 décembre 2024.
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