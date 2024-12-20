Delta Force : Suivre l'état des serveurs & maintenances

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 décembre 2024 à 18h17
Les serveurs de Delta Force peuvent parfois connaître quelques problèmes. Nous vous expliquons comment suivre l'état des serveurs pour savoir s'ils sont en maintenance (down) ou non.
Delta Force : Suivre l'état des serveurs & maintenances
Que ce soit suite à un problème ou pour implanter une mise à jour, il se peut qu'un jour ou l'autre vous ayez des problèmes pour lancer Delta Force et rejoindre une partie, sur PC, que vous jouiez en ligne avec des amis ou non. C'est pourquoi nous vous expliquons comment savoir si les serveurs de Delta Force sont en maintenance (down) ou si le problème peut venir de vous.

Maintenance Delta Force, serveurs down ou en ligne ?

La plupart du temps, les serveurs de Delta Force seront hors-ligne à l'approche d'une mise à jour et l'application d'un patch correctif. Pour que cela n'embête pas trop les joueurs, Team Jade essaye de les limiter, mais parfois, cela prend plus de temps que prévu. Il se peut également que les serveurs soient down sans qu'une maintenance soit en cours, suite à divers problèmes. Si vous avez du mal à vous connecter au FPS tactique, voici quelques conseils pour suivre l'état des serveurs de Delta Force.

Les serveurs Delta Force ne répondent pas

Comme pour de nombreux jeux en ligne, les développeurs avertissent la communauté sur les réseaux sociaux avant le déploiement d'une mise à jour. Vous pouvez donc vous rendre sur le compte Twitter (ou X maintenant) du jeu pour voir si une maintenance est en cours ou a été annoncée (si tel est le cas, un tweet récent le mentionnera). Sinon, vous pouvez vous rendre sur Discord, puisque les développeurs communiquent également en temps réel lorsqu'une maintenant est programmée.
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Cependant, il se peut que les serveurs soient opérationnels, mais que vous n'arriviez pas à vous connecter au jeu ou que vous ayez des problèmes lors de vos parties, cela vient peut-être de vous. De ce fait, nous vous conseillons quelques astuces pour tenter d'y remédier.
  • Redémarrez votre jeu : Si ce n'est pas déjà fait, tentez simplement de relancer Delta Force.
  • Vérifiez que le jeu est bien à jour : Dans de très rares cas, il est possible que votre jeu ne soit tout simplement pas à jour. 
  • Redémarrez le PC : Si, malgré tout, vous ne pouvez toujours pas lancer une partie, n'hésitez pas à redémarrer votre PC.
  • Redémarrez votre routeur : Enfin, la dernière solution est de redémarrer votre box internet. Pour certains cas, le redémarrage du routeur suffit pour rejoindre une partie en ligne.
Si, malgré tout, la gêne persiste, n'hésitez pas à contacter le support, qui pourrait vous aider.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Delta Force lance sa plus grande mise à jour de l'année, avec une carte radioactive
Delta Force 29 juin 2026

Delta Force lance sa plus grande mise à jour de l'année, avec une carte radioactive

Delta Force confirme sa puissance et son statut, avec l'arrivée imminente de sa saison Meltdown. Les développeurs promettent la plus grande mise à jour de l'année, incluant des cartes inédites, un nouvel opérateur glacial et des ennemis redoutables.
Rainbow Six Siege s'invite dans Delta Force pour une saison historique
Delta Force 18 juin 2026

Rainbow Six Siege s'invite dans Delta Force pour une saison historique

Team Jade vient d'annoncer une collaboration historique entre Delta Force et Rainbow Six Siege. Ce crossover inattendu marquera la plus grande saison de l'année pour le jeu, promettant des nouveautés majeures pour les amateurs d'action en escouade.
Delta Force s'inspire du modèle de Fortnite pour rémunérer ses créateurs
Delta Force 02 juin 2026

Delta Force s'inspire du modèle de Fortnite pour rémunérer ses créateurs

Le célèbre jeu de tir Delta Force s'apprête à franchir un nouveau cap. Selon une récente offre d'emploi, Tencent préparerait un écosystème de contenu généré par les utilisateurs. Une initiative qui pourrait bien permettre aux joueurs de monétiser leurs propres créations, à l'image de ce que propose déjà Fortnite, ou Roblox dans un autre registre.

commentaire (0)