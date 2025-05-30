Delta Force s'offre un mode stratégique inspiré par Battlefield et Hell Let Loose dans sa dernière mise à jour

Une nouvelle mise à jour vient offrir une nouvelle possibilité aux joueurs, avec un mode de jeu inédit.
Delta Force continue sa métamorphose : déjà en pleine extension grâce à plusieurs mises à jour récentes, le FPS de Team Jade accueille dès ce vendredi 30 mai un tout nouveau mode limité dans le temps
, directement inspiré par des classiques comme Battlefield 4 et Hell Let Loose. Nommé Victory Unite
, celui-ci pourrait bien marquer un tournant dans la manière dont les joueurs coopèrent sur le terrain.
Un mode commandant pour une stratégie renforcée
Jusqu'à présent, la majorité des FPS en ligne se limitent souvent à une dynamique très individuelle. Certes, il existe des exceptions notables, mais les matchs virent souvent au chacun pour soi, où seuls le ratio K/D et les gains d'XP semblent compter
. Conscient de cette faiblesse, Delta Force vient introduire une mécanique très appréciée des joueurs les plus stratégiques : le mode Commandant
.
Semblable au rôle déjà présent dans Battlefield 4 ou encore Hell Let Loose, ce nouveau mode baptisé « Victory Unite » permet aux joueurs d'attribuer à l'un d'entre eux la fonction de commandant. Ce dernier obtient l'accès à un canal de communication exclusif avec les capitaines des escouades, dirigeant ainsi directement le déroulement de la bataille.
Le commandant peut par ailleurs appeler des frappes tactiques sur des zones précises, renforçant ainsi la coordination et le réalisme sur le champ de bataille.
Une expérience pour joueurs expérimentés
Dans sa version actuelle, le mode Victory Unite n'est accessible qu'aux joueurs ayant atteint le grade de Lieutenant
, ce qui suggère que Team Jade considère cette phase comme un véritable test grandeur nature avant un éventuel déploiement plus large. Cette approche graduelle semble indiquer que l'équipe cherche avant tout à recueillir les avis des joueurs les plus investis afin d'ajuster parfaitement les mécaniques du jeu.
Delta Force : Un concurrent sérieux pour Battlefield et Call of Duty ?
Ces derniers mois, Delta Force a su progressivement s'imposer comme une alternative crédible face aux géants du FPS multijoueur tels que Battlefield ou Call of Duty
. Outre l'ajout récent du support manette complet et les nombreuses améliorations techniques, le jeu multiplie les innovations pour attirer une communauté toujours plus large.
Avec Victory Unite, Delta Force franchit une étape supplémentaire vers un gameplay plus stratégique et réaliste, rapprochant encore davantage son expérience de jeu des attentes des vétérans du genre.
Le mode Victory Unite est accessible dès maintenant via une mise à jour gratuite sur Steam. Delta Force reste entièrement gratuit à télécharger, offrant ainsi à tous les curieux l'occasion de découvrir cette nouvelle dimension tactique du jeu. En attendant Battlefield 6
.
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