Delta Force : Les Twitch Drops de lancement, comment les obtenir ?

Nous vous expliquons comment récupérer les Twitch Drops de Delta Force pour la sortie, et obtenir quelques récompenses exclusives et sympathiques.
Delta Force
est maintenant disponible sur PC, en bêta ouverte, et a attirer de nombreux joueurs, sans surprise compte tenu de l'engouement autour du titre lorsqu'il a lancé ses tests plus tôt dans l'année. Le FPS était effectivement attendu, notamment parce qu'il s'agit d'un jeu avec un gameplay intéressant et offrant plusieurs modes de jeu, pour contenter tous les amateurs de FPS. Mais pour encourager les joueurs à regarder Delta Force
sur Twitch, et ainsi augmenter la hype et les chances de le voir au sommet des tendances, des Twitch Drops sont disponibles. Nous vous expliquons comment récupérer toutes les récompenses.
Comment obtenir les Twitch Drops Delta Force pour la sortie ?
La procédure à suivre pour pouvoir participer aux Twitch Drops de Delta Force
est assez simple et fonctionne comme tous les autres événements du genre. Pour que cela soit clair et que vous ne perdiez pas de temps, nous vous listons ci-dessous les quelques étapes à suivre :
- Rendez-vous sur le Delta Force.
- Liez votre compte Twitch à votre compte Level Infinite après s'être connecté, s'ils n'étaient pas encore liés.
- Vérifiez ensuite que votre compte Steam soit bien lié à votre compte Twitch (sur cette page).
- Vous allez ensuite pouvoir les récupérer en jeu.
Les récompenses du Twitch Drops de Delta Force
Concernant les premières récompenses de Delta Force
, voici ce que vous allez pouvoir gagner, et le nombre d'heures qu'il faut regarder pour les obtenir :
- Regarder un total de 1h → Crimson Tide
- Regarder un total de 2h → MP5-Patrol
Tous ces éléments peuvent être récupérés gratuitement, donc, jusqu'au 2 janvier. Cela vous laisse le temps de regarder un créateur de contenu sur Twitch, en train de jouer à Delta Force
. Comme toujours, vous pouvez suivre votre progression, pour savoir combien de temps il vous reste avant d'atteindre tel ou tel palier, via la page d'inventaire des Drops
. Une fois la récompense obtenue, il suffit d'aller la réclamer sur la page pour la voir apparaître en jeu. Vous la recevrez automatiquement via la messagerie in-game.
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