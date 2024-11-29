Delta Force : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Delta Force.

Configurations PC Delta Force

Config minimale

Système d'exploitation et processeur 64 bits nécessaires → Windows 10 64 bits

→ Windows 10 64 bits Processeur → Intel Core i3-4150 / AMD FX-6300

→ Intel Core i3-4150 / AMD FX-6300 Mémoire vive → 12 GB de mémoire

→ 12 GB de mémoire Graphiques → Nvidia Geforce GTX 960 / AMD R9 380 / Intel Arc A380

→ Nvidia Geforce GTX 960 / AMD R9 380 / Intel Arc A380 DirectX → Version 12

→ Version 12 Réseau → Connexion internet haut débit

→ Connexion internet haut débit Espace disque → 50 GB d'espace disque disponible

Config recommandée

Système d'exploitation et processeur 64 bits nécessaires → Windows 10 64 bits

→ Windows 10 64 bits Processeur → Intel Core i5-6500 / AMD Ryzen 5 1500x

→ Intel Core i5-6500 / AMD Ryzen 5 1500x Mémoire vive → 16 GB de mémoire

→ 16 GB de mémoire Graphiques → Nvidia Geforce GTX 1060 5G / AMD RX5500 XT / Intel Arc A580

→ Nvidia Geforce GTX 1060 5G / AMD RX5500 XT / Intel Arc A580 DirectX → Version 12

→ Version 12 Espace disque → 50 GB d'espace disque disponible

Delta Force est un FPS tactique qui propose plusieurs modes de jeu dans le but de séduire tous les joueurs. Nous retrouverons par exemple un mode d'extraction, un mode guerre totale ou encore un mode histoire qui mettra en avant la mission Black Hawk Down.De fait,est très attendu, après notamment des tests qui ont séduit les joueurs. De nombreux joueurs se demandent donc, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Delta Force, sachez que nous retrouvons quelque chose de tout à fait raisonnable, qui permettra à la majeure partie des joueurs de le faire tourner sans souci particulier.Pour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Delta Force arrivera, à termes, sur toutes les plateformes, et évoluera avec le temps avec du contenu inédit. Le titre pourrait potentiellement s'installer durablement dans l'univers vidéoludique.