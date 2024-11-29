Delta Force : Les configurations PC

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 29 novembre 2024 à 15h07
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Delta Force.
Delta Force : Les configurations PC
Delta Force est un FPS tactique qui propose plusieurs modes de jeu dans le but de séduire tous les joueurs. Nous retrouverons par exemple un mode d'extraction, un mode guerre totale ou encore un mode histoire qui mettra en avant la mission Black Hawk Down.

De fait, Delta Force est très attendu, après notamment des tests qui ont séduit les joueurs. De nombreux joueurs se demandent donc, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Delta Force.

Configurations PC Delta Force

Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Delta Force, sachez que nous retrouvons quelque chose de tout à fait raisonnable, qui permettra à la majeure partie des joueurs de le faire tourner sans souci particulier.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Delta Force ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Config minimale

  • Système d'exploitation et processeur 64 bits nécessaires → Windows 10 64 bits
  • Processeur → Intel Core i3-4150 / AMD FX-6300
  • Mémoire vive → 12 GB de mémoire
  • Graphiques → Nvidia Geforce GTX 960 / AMD R9 380 / Intel Arc A380
  • DirectX → Version 12
  • Réseau → Connexion internet haut débit
  • Espace disque → 50 GB d'espace disque disponible

Config recommandée

  • Système d'exploitation et processeur 64 bits nécessaires → Windows 10 64 bits
  • Processeur → Intel Core i5-6500 / AMD Ryzen 5 1500x
  • Mémoire vive → 16 GB de mémoire
  • Graphiques → Nvidia Geforce GTX 1060 5G / AMD RX5500 XT / Intel Arc A580
  • DirectX → Version 12
  • Espace disque → 50 GB d'espace disque disponible
Miniature vidéo

Delta Force arrivera, à termes, sur toutes les plateformes, et évoluera avec le temps avec du contenu inédit. Le titre pourrait potentiellement s'installer durablement dans l'univers vidéoludique.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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